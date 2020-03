Κοινωνία

Τραγωδία σε γκαράζ πλοίου

Φρικτό θάνατο βρήκε τα ξημερώματα ένας οδηγός νταλίκας λίγο πριν το πλοίο δέσει στο λιμάνι.

Φρικτό θάνατο βρήκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, 45χρονος ιδιοκτήτης φορτηγού νταλίκας.

O 45χρονος έχασε τη ζωή του στο γκαράζ του πλοίου της γραμμής Πειραιάς - Σούδα στην προσπάθεια του να συνδέσει την καρότσα με τον τράκτορα της νταλίκας.

Κάτω από συνθήκες που εξετάζουν οι λιμενικές αρχές, ο τράκτορας μετακινήθηκε με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να εγκλωβιστεί μεταξύ του τράκτορα και της καρότσας.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.