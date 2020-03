Αθλητικά

Κορονοϊός: έκτακτα μέτρα στο Ίντιαν Γουέλς

Τα ball boys και τα ball girls, θα φορούν γάντια για να μην αγγίζουν τις πετσέτες των παικτών! Τι άλλα μέτρα ελήφθησαν.

Έκτακτα μέτρα, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, λαμβάνουν οι διοργανωτές του τουρνουά τένις Ίντιαν Γουέλς, στις ΗΠΑ.

Έτσι, τα ball boys και τα ball girls θα φορούν γάντια, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να αγγίζουν τις πετσέτες των παικτών.

Επίσης, η διάδραση ανάμεσα σε παίκτες και φιλάθλους θα είναι περιορισμένη, ενώ έχουν εγκατασταθεί 250 σταθμοί για την απολύμανση των χεριών.

Οι φίλαθλοι που είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για να παρακολουθήσουν τους αγώνες στο τουρνουά της Καλιφόρνια, αλλά κάνουν πλέον δεύτερες σκέψεις, λόγω του κορονοϊού, μπορούν να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω.

Τα προκριματικά της διοργάνωσης, η οποία είναι επιπέδου Masters 1000 στους άνδρες (ATP) και Premier Mandatory στις γυναίκες (WTA), αρχίζουν τη Δευτέρα.