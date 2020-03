Αθλητικά

Ταπεινωτική ήττα γνώρισε ο Πανιώνιος από το Λαύριο

Σαρωτική η ομάδα του Σερέλη, διέσυρε τους “κυανέρυθρους” με… κατοστάρα.

Επιβλητική εμφάνιση πραγματοποίησε το Λαύριο απέναντι στον Πανιώνιο (104-71), πετυχαίνοντας την 11η νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κάιλ Όλμαν, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, μάζεψε τέσσερα ριμπάουντ, μοίρασε δύο ασίστ, ενώ είχε και δύο κλεψίματα και ένα κόψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 57-44, 78-56, 104-71

Λαύριο (Σερέλης): Λούντζης 17, Όλμαν 20, Μουράτος 7, Κουζέλογλου 2, Ντάιμ 15, Μαστρογιαννόπουλος 9, Γουάτσον 10, Λεγκίκας 5, Ντέιβις 6, Ντεκόζι 7, Γερομιχαλός 6, Άουτλο.

Πανιώνιος (Γαβριήλ): Ντουρέν 8, Πέτροβιτς, Σουίτνι 18, Καμαριανός 6, Καμπερίδης 5, ΜακΓκίλ 19, Καρακεχαγιάς 2, Μαλέλης 7, Τσιμπούκης, Τζουγκαράκης.