Ο καιρός για τους αγρότες

Νέα μεταβολή των συνθηκών, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα την Κυριακή. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Με άστατο καιρό θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο, με βροχές, λιακάδες, σκόνη και χιόνια, επιβεβαιώνοντας το ρητό ότι «ο Μάρτης πότε κλαίει και πότε γελάει».

Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με ισχυρότερα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και αργότερα στην ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -2 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -1 βαθμό έως 19 βαθμούς και νοτιότερα από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά θα πνέουν νοτιάδες, που θα γυρίσουν σε βοριάδες, με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιάδες, εντάσεως 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, διαπιστώνει την ύπαρξη εξώασκου στην Αμυγδαλιά. Η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, προκαλώντας πάχυνση του ελάσματος και διόγκωση του κεντρικού νεύρου, με ταυτόχρονη παραμόρφωση και συστροφή προς τα μέσα. Τα φύλλα αποκτούν κόκκινο-ιώδες χρώμα και είναι εμφανή από απόσταση.

Συστήνεται καταπολέμηση στο στάδιο της διόγκωσης των ματιών και επανάληψη στην πτώση των πετάλων, με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Η εξέλιξη της ασθένειας παύει με την άνοδο των θερμοκρασιών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

