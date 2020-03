Αθλητικά

Ο Άρης βρήκε… οξυγόνο κόντρα στον Ήφαιστο Λήμνο

Ο Άρης κατέκτησε το ροζ φύλλο αγώνα στη δύσκολη προσπάθεια να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Το ροζ φύλλο αγώνα, που του δίνει ψυχολογική και βαθμολογική ανάσα, πήρε σήμερα στο Αλεξάνδρειο, για την 20ή αγωνιστική της Basket League, απέναντι στον Ήφαιστο Λήμνου ο Αρης.

Επικράτησε με 88-77, έχοντας κορυφαίους τους Κεν Μπράουν (22π., 5 ασ.), Τορλίν Φιτζπάτρικ (19π., 6 ριμπ., 1κλ.). Καταλυτική, στην τελευταία περίοδο, ήταν η παρουσία του Λευτέρη Μποχωρίδη (10π., 7 ασ., 1 κλ., 1 κοψ.)

Πάλεψαν περισσότερο για τον Ηφαιστο οι Τζέρι Σμιθ (18π., 4 ασ.) Μάρκους Γκίλμπερτ (18π., 4 ριμπ).

Με τον Μπράουν να τον παίρνει από το… χέρι (14 πόντοι, 2 ασίστ), ο Άρης επέβαλε το «νόμο» του στο παρκέ στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Προηγήθηκε 13-4 στο 5’, απόσταση που στο 17’ «ανέβηκε» στο +24 (40-16). Ο Ήφαιστος αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και με διαδοχικά τρίποντα από τον Χαριτόπουλο, πλησίασε στους 9 πόντους (29’ 58-49).

Οι Μπράουν, Φιτζπάτρικ έστειλαν εκ νέου τους «κίτρινους» σε διψήφια διαφορά (31’ 66-52), με σερί 6-0, όμως, εκμεταλλευόμενοι την κακή αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων, οι νησιώτες μείωσαν στους 8 πόντους (66-58), έχοντας εκτελεστές τους Γκίλμπερτ, Σμιθ.

Με τον Μποχωρίδη βασικό μοχλό του, ο Άρης «απάντησε» με επιμέρους 8-0, ξέφυγε με +16 στο 35’ (74-58). Διαφορά που κατάφερε να συντηρήσει στο ίδιο περίπου επίπεδο μέχρι το φινάλε και να κατακτήσει , εν τέλει, τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-11, 42-21, 63-52, 88-77

Διαιτητές: Μάνος, Σώμος, Πιτσίλκας

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Μποχωρίδης 10, Φλιώνης 4, Μιλόσεβιτς 13 (1), Γκετσεβίτσιους 3 (1), Ντραγκίτσεβιτς 13 7, Φιτζπάτρικ 19 (5), Μπράουν 22 (5), Σιδηροηλίας 2, Σλαφτσάκης 2, Μόρις

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Εβανς 2, Σμιθ 18 (2), Γκίλμπερτ 18 (3), Χαριτόπουλος 10 (2), Χάμονς 6 (2), Σταμάτης 4, Πελεκάνος 5 (1), Τσαϊρέλης, Διαμαντάκος, Μούρτος 2, Τέρνερ 14 (4), Στασινός