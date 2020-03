Αθλητικά

Νίκη παραμονής για τη Λάρισα κόντρα στον Κολοσσό

Καθοριστικό βήμα για την αποφυγή του υποβιβασμού έκανε η Λάρισα, που είχε σε μεγάλα κέφια τον Άντονι Χίκι.

Η Λάρισα επιβλήθηκε του Κολοσσού με 95-90 και τον “έπιασε” στη βαθμολογία (8-12), κάνοντας ένα καθοριστικό βήμα στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Άντονι Χίκι ξεχώρισε από τους γηπεδούχους, με 22 πόντους, επτά ασίστ και δύο ριμπάουντ. Από τους ηττημένους, ο Αγκμελέσε ήταν ο κορυφαίος με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 43-43, 68-60, 95-90

Λάρισα (Αγγέλου): Γκάρετ 9, Τόμας 11, Ρας 21, Χάρις 16, Παπαντωνίου 4, Χίκι 22, Τσιλούλης 3, Σπυρόπουλος 2, Φλόιντ 7.

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Γκρίφιν 12, Λοβ 14, Ντάνιελς 7, Κρομά 19, Τουντζιαράκης 6, Αγκμπελέσε 18, Τσαλμπούρης 2, Πουλιανίτης 2, Καλογιαννίδης, Μωραΐτης 10, Παύλος.