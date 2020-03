Πολιτική

Δημοσκόπηση: 9 στους 10 υπέρ των χειρισμών Μητσοτάκη στο Μεταναστευτικό

Αντίθετα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη διαφορά στην πρόθεση ψήφου.

Το 90% των πολιτών πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αντέδρασαν σωστά απέναντι στον «εκβιασμό» Ερντογάν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το «Πρώτο Θέμα».

Το 81% συμφωνεί με την σκλήρυνση της γραμμής που ακολουθεί η κυβέρνηση στο Μεταναστευτικό.

Αντίθετα, το 62% των πολιτών αποδοκιμάζει τη στάση που κράτησε στα γεγονότα στον Έβρο ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, το 38,8% των πολιτών δηλώνει ότι θα ψήφιζε τη Ν.Δ., έναντι 20,8% που θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, 4,5% που επιλέγει το ΚΙΝΑΛ, 5% που δηλώνει προτίμηση στο ΚΚΕ, 4,5% που προτιμά την Ελληνική Λύση και 2,7% που θα ψήφιζε ΜέΡΑ25.