“Ελευθέρας” της ΕΚΤ στις τράπεζες για τα ομόλογα του Δημοσίου

Ικανοποίηση Σταϊκούρα, ο οποίο εξαπολύει τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει για την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναίρεσε την απόφαση επιβολής ορίων για τα ανοίγματα των Ελληνικών τραπεζών έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία είχε ληφθεί στις 23 Μαρτίου 2015», αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επισημαίνοντας ότι απομακρύνεται έτσι «μία ακόμα σκιά από τη σκοτεινή περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Έτσι δίνεται «ακόμα ένα σημάδι για την επιστροφή στην κανονικότητα και την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία», με αυτή την επωφελή, τόσο για τις τράπεζες όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο, εξέλιξη.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ο κ. Σταϊκούρας θυμίζει ότι «οι λόγοι που είχαν ωθήσει τότε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αυτή την – πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα – απόφαση ήταν για να προστατεύσει τις ελληνικές τράπεζες από περαιτέρω αύξηση του ανοίγματος προς το Ελληνικό Δημόσιο, εν μέσω της σφοδρής επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών μετά τον Δεκέμβριο του 2014, και της πολιτικής αβεβαιότητας που προκλήθηκε από τις παλινωδίες της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Τότε, το 1ο εξάμηνο του 2015, η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές χρήματος είχε ήδη διακοπεί, οι τράπεζες βίωναν τη μεγαλύτερη ετήσια εκροή καταθέσεων από την αρχή της κρίσης και η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών είχε επιδεινωθεί δραματικά, ώστε να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής Ρευστότητας (ELA)».

«Μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2019, η εμπιστοσύνη επανήλθε στο τραπεζικό σύστημα. Οι καταθέσεις αυξάνονται, η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές αποκαταστάθηκε, η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής Ρευστότητας αποπληρώθηκε. Ταυτόχρονα, το μακροοικονομικό περιβάλλον βελτιώθηκε αισθητά, άρθηκαν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), ενώ η εμπιστοσύνη των αγορών προς την κυβέρνηση της Ν.Δ. αποτυπώνεται και στο κόστος χρηματοδότησης του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο έπεσε πρόσφατα, και πριν την ενίσχυση εξωγενών κινδύνων, σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ», προσθέτει κ. Σταϊκούρας και συμπληρώνει, «Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αξιολόγησε ότι εκλείπουν πλέον οι λόγοι και οι συνθήκες που την οδήγησαν στην απόφαση του Μαρτίου του 2015».