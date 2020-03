Κοινωνία

“Πράσινο φως” από το δήμο Σιντικής Σερρών για την κλειστή δομή

«Οι Έλληνες στις δύσκολες στιγμές ενώνονται», δήλωσε ο Μηταράκης. Τι αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ο δήμαρχος Σιντικής και οι επικεφαλής τριών δημοτικών παρατάξεων.

Την απόφαση των δημοτικών παρατάξεων του δήμου Σιντικής Σερρών να αποδεχθούν τη δημιουργία κλειστού κέντρου σε περιοχή τους χαιρετίζει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Σε δήλωσή του, σημειώνει πως «οι Έλληνες στις δύσκολες στιγμές ενώνονται και βρίσκουν λύσεις. Με αποφασιστικότητα αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις. Το παράδειγμα του ακριτικού δήμου Σιντικής πιστεύω θα ακολουθήσει η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και στα νησιά μας».

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο δήμαρχος Σιντικής, Φώτης Δομουχτσίδης, και οι επικεφαλής τριών εκ των παρατάξεων Ζήσης Λούγγος, Όλγα Φυταγκουρίδου και Ιωσήφ Παναγιωτίδης, εξηγούν πως «εθνικοί λόγοι υπαγορεύουν αυτή τη στιγμή να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων που απαιτεί η πατρίδα… Για αυτούς τους λόγους, με δημοτική ομοψυχία, όλες οι δημοτικές παρατάξεις του δήμου Σιντικής (πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης, η οποία είναι κατά της λειτουργίας δομών σε όλη την Ελλάδα), αποφάσισαν ομόφωνα να επιτρέψουν τη δημιουργία κλειστής δομής περιορισμένου χρόνου για τη διαχείριση μέχρι απελάσεως των παράνομων μεταναστών, στην περιοχή "Κλειδί", αποτρέποντας κάθε πρόκληση διχασμού των κατοίκων του δήμου».