Λευκωσία: Επεισόδια στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας (εικόνες)

Ένταση και τραυματισμοί στη διάρκεια της δικοινοτικής διαδήλωσης για το κλείσιμο των οδογραγμάτων.

Από ένταση συνοδεύτηκε η διαδήλωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας, με τους Τουρκοκύπριους να επιχειρούν να σπάσουν τον ισχυρό κλοιό της Αστυνομίας.

Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι Τουρκοκύπριοι αναφέρουν ότι η Αστυνομία “χρησιμοποίησε σπρέι” και ότι ως αποτέλεσμα «τραυματίστηκαν διαδηλωτές και δημοσιογράφοι» και πως δύο ασθενοφόρα τους μετέφεραν σε νοσοκομείο.

Οι διαδηλωτές από τις δύο πλευρές του κλειστού οδοφράγματος συνέχισαν τη διαμαρτυρία για το κλείσιμο, φωνάζοντας συνθήματα, με τους Τουρκοκύπριους να απευθύνονται στα ελληνικά και να φωνάζουν «έλα φίλε μου». Μάλιστα, έδειχναν τις ταυτότητες και τα διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και έλεγαν στα μέλη της αστυνομικής δύναμης ότι δεν μπορούν να τους εμποδίσουν να διακινηθούν στην πατρίδα τους. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τουρκοκυπριακής πλευράς, σε μια δεύτερη προσπάθεια να διασπάσουν τον κλοιό της Αστυνομίας, «Ελληνοκύπριοι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τα γκλομπ τους».

Την κοινή διακήρυξη διάβασαν στους συγκεντρωθέντες ο Μουράτ Κανατλί, του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος και οι Kemal Baykalli και Ανδρομάχη Σοφοκλέους της Unite Cyprus. Ο Μ. Κανατλί ανέφερε ότι τη Δευτέρα στις 11.00 θα γίνει νέα συγκέντρωση στο οδόφραγμα. Οι Τ/κ διαδηλωτές αποχώρησαν γύρω στις 13.00.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης στο οδόφραγμα μετέβησαν ο ηγέτης του ΡΤΚ Τουφάν Ερχουρμάν και ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί και προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Επί τόπου έφθασε και ο «υπουργός ενέργειας» Χασάν Τατσόι του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, ο οποίος επιχείρησε να κάνει δήλωση και είπε ότι αυτοί άνοιξαν όλα τα οδοφράγματα, αλλά η αντίδραση των Τουρκοκυπρίων διαδηλωτών ήταν αρνητική και υποχρεώθηκε να φύγει. Οι διαδηλωτές φώναζαν στον Τατσόι «ΚΕΕ έξω, ΕΛΑΜ, έξω».

Στην κοινή διακήρυξη που διαβάστηκε, αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι ως λαός της Κύπρου «διαμαρτυρόμαστε για το αδικαιολόγητο κλείσιμο οδοφραγμάτων στη γραμμή που μας χωρίζει», ενώ αναφορές γίνονται και σε εθνικιστικό κλίμα που αυξήθηκε και στις δύο πλευρές που «θα μας οδηγήσει τελικά στον μόνιμο διαχωρισμό».

Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας αστυνομικός

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας διακομίστηκε το μεσημέρι αστυνομικός, μετά τον τραυματισμό του στη διαδήλωση, που διοργάνωσε η οργάνωση Unite Cyprus now, στην οδό Λήδρας, για το προσωρινό κλείσιμο των οδοφραγμάτων.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Στέλιος Στυλιανού, είπε ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν η Αστυνομία προσπάθησε να αποτρέψει ομάδα Τουρκοκυπρίων να περάσει από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, από το κλειστό οδόφραγμα στην οδό Λήδρας.

Σύμφωνα με τον κ. Στυλιανού «από τα σπρωξίματα φαίνεται ο αστυνομικός πως κτύπησε στα πόδια και στον ώμο, γι’ αυτό και διακομίστηκε στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, για περαιτέρω εξετάσεις».

Εξάλλου, ανέφερε ότι άλλοι τρεις αστυνομικοί φέρουν ελαφρότερα χτυπήματα και αναμένεται να επισκεφθούν το νοσοκομείο.

Απαντώντας σε ερώτηση, ανέφερε ότι έγινε περιορισμένη χρήση ατομικών δακρυγόνων σπρέι, ώστε οι αστυνομικοί να απωθήσουν την επίθεση που δέχθηκαν και να αποτρέψουν την είσοδο στις ελεύθερες περιοχές.