Αθλητικά

“Περίπατο” έκανε η ΑΕΚ στο ματς με τον Ηρακλή

H “Ένωση” έφθασε σε μία εύκολη νίκη, συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στην Basket League.

Μία άνετη νίκη, με 86-61, επί του Ηρακλή, πέτυχε η ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Basket League. Oι “κιτρινόμαυροι” διεύρυναν σε 15-0 το νικηφόρο σερί τους φτάνοντας τις 16 νίκες σε 20 αγωνιστικές, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο της Ιστορίας τους στην Α1.

Ο Κέντρικ Ρέι πέτυχε 16 πόντους για την Ένωση, ο Νίκος Ζήσης είχε συνεισφορά 13 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ από 11 πόντους πρόσθεσαν οι Ματσιούλις και Λάνγκφορντ.

Από πλευράς “Γηραιού” που πλέον έχει ρεκόρ 9-11, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Ολιβιέ Χανλάν με 14 πόντους.

Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου ευστόχησαν σε 15/29 τρίποντα με τον MVP Κέντρικ Ρέι να μετρά 4/6, ενώ από 3/4 είχαν οι Λάνγκφορντ, Ματσιούλις. Στον αντίποδα, οι παίκτες του Ηλία Καντζούρη που κυνηγούσαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα υπέπεσαν σε 20 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 30-12, 44-32, 60-51, 86-61

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Ρέι 16, Γιάνκοβιτς 9, Κακλαμανάκης 9, Χρυσικόπουλος 3, Ζήσης 13, Τσάλμερς 3, Λάνγκφορντ 11, Ματσιούλις 11, Γκίκας 2, Μαυροειδής, Γιαννόπουλος 6, Σλότερ 3.

Ηρακλής (Καντζούρης): Τέπιτς 4, Καββαδάς 11, Σούλερ 12, Ντέιβις 8, Χάνλαν 14, Μανωλόπουλος 6, Κακαρούδης 4, Καλαϊτζίδης, Γεωργαλάς, Γκάβιν 2.