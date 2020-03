Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 66 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκαν 21 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη χώρα μας.

Ανακοινώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 21 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Από αυτά, 13 βρίσκονται στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας, 7 στον νομό Αττικής και 1 στο νομό Ευβοίας.

Το σύνολο των προσβληθέντων από τον νέο κορονοϊό, ανέρχεται πλέον σε 66 και είναι όλοι ελληνικής καταγωγής. Από αυτούς, οι 51 προέρχονται από την επιδημική έξαρση των εκδρομέων σε Ισραήλ και Αίγυπτο (47 μέλη της ταξιδιωτικής ομάδας και 4 επαφές τους).

Ένας από τους ασθενείς νοσηλεύεται με σοβαρή πνευμονία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΓΝ Πατρών. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε σταθερή κατάσταση και η επιτήρηση της υγείας τους συνεχίζεται, 22 εξ’ αυτών νοσηλεύονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και 43 παραμένουν σε απομόνωση στην οικία τους.

Η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των νέων κρουσμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΟΕΔΗΝ: επιτακτική ανάγκη πρόσληψης προσωπικού

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, «στο Νοσοκομείο του Πύργου, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καραντίνα έξι συνάδελφοι, 3 γιατροί του ακτινολογικού και 3 τεχνολόγοι. Στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, σε καραντίνα είναι 39 συνάδελφοι και συνεχίζεται η ιχνηλάτηση, ενώ συνολικά ο αριθμός των εργαζομένων στο νοσοκομείο είναι 150. Τέλος στο Νοσοκομείο του Ρίο, αυτή τη στιγμή σε καραντίνα βρίσκονται 15 υπάλληλοι».

Όπως επισημαίνεται από την ΠΟΕΔΗΝ, είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού άμεσα.