Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Παλαιό Φάληρο

Ένας άνδρας διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Μαφιόζικη επίθεση δέχθηκε ένας αλλοδαπός στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Άγνωστοι τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο.

Η επίθεση σημειώθηκε σε πολυσύχναστο σημείο.

Ο τραυματίας, που φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία προσπαθεί να συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να φθάσει στα ίχνη των δραστών.