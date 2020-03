Κοινωνία

Έβρος: Τουρκικό τεθωρακισμένο επιχείρησε να γκρεμίσει τμήμα του φράχτη (βίντεο)

Ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις έχουν θωρακίσει σπιθαμή προς σπιθαμή τη συνοριογραμμή.

Σοκ προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο από τον Έβρο, με ένα τουρκικό θωρακισμένο όχημα να επιχειρεί με συρματόσχοινο να τραβήξει μέρος του φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα για να τον γκρεμίσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και είδε απόψε το φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για ένα από τα οχήματα τύπου “HIZIR/ATES”, που φέρουν όργανα (ημερήσια και νυκτερινά) επιτήρησης της μεθορίου, τα οποία παρέλαβε πρόσφατα η Τουρκία, με χρηματοδότηση προγράμματος που καλύπτεται από Ευρωπαϊκά κονδύλια σε ποσοστό 75%!

Χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και την έλευση της νύχτας, σε ό,τι αφορά τις απόπειρες παράνομης εισόδου στη χώρα, κύλησε η σημερινή μέρα (Σάββατο). Οι ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν θωρακίσει σπιθαμή προς σπιθαμή τη συνοριογραμμή του Έβρου, εξακολουθούν να αποτρέπουν τις όποιες προσπάθειες παραβίασης των συνόρων της χώρας.

Στο τελωνείο των Καστανεών, ανά διαστήματα οι συγκεντρωμένοι στην τουρκική πλευρά του φράχτη, αλλά και οι τουρκικές Αρχές συνεχίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τις ρίψεις χημικών και επιχειρούν ανεπιτυχώς τη δημιουργία φθορών στο φράχτη, δεδομένης της άμεσης αντίδρασης των αστυνομικών και πυροσβεστικών δυνάμεων της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποτελεσματικότητα και η οργανωτική αρτιότητα της φύλαξης της μεθοριογραμμής αποτυπώνεται και στην ομαλότητα με την οποία κυλά η ζωή στον ακριτικό νομό, καθώς η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση και η διαχείριση, από την προηγούμενη εβδομάδα, της οργανωμένης και μαζικής προσπάθειας παραβίασης των συνόρων, ενίσχυσε το αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής.

Ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αποτίμηση της κατάστασης

Συνολική αποτίμηση της κατάστασης στον Έβρο και τα νησιά έγινε κατά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λ. Οικονόμου, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλ. Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Θ. Κλιάρης, ο διοικητής της ΕΥΠ Π. Κοντολέων, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρ. Δημητριάδης.

Στη διάρκεια της σύσκεψης διαπιστώθηκε η επιτυχής αποτρεπτική δράση των δυνάμεων της ΕΛΑΣ, του Στρατού και του Λιμενικού, απέναντι στις προσπάθειες της οργανωμένης παράνομης εισόδου στη χώρα και συζητήθηκε ο περαιτέρω σχεδιασμός της φύλαξης των συνόρων.