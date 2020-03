Κόσμος

Κορονοϊός: μεγαλώνει δραματικά ο αριθμός των θυμάτων στην Ιταλία

Μέσα σε 24 ώρες βεβαιώθηκαν 1.145 νέα κρούσματα. Περισσότεροι από 500 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ιταλικών αρχών, τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα έφτασαν τα 5.883. Οι νεκροί είναι 233 και οι ασθενείς που ιάθηκαν 589.

Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 1.145 σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα.

Στα νοσοκομεία της χώρας έχουν εισαχθεί 2.651 άνθρωποι, 567 ασθενείς είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας και 1.843 βρίσκονται σε κατ΄ οίκον περιορισμό.

Οι περιφέρειες της χώρας με τα περισσότερα κρούσματα του Covid-19 παραμένουν η Λομβαρδία (3.420), η Εμίλια Ρομάνια (1.010) και το Βένετο (543).