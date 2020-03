Κοινωνία

Το “ύστατο χαίρε” στον πατέρα Γερβάσιο (βίντεο)

Ο ιερέας, που ήταν γνωστός ως "ο προστάτης των φυλακισμένων", επί 42 χρόνια προσπαθούσε να απαλύνει τον πόνο των κρατουμένων, σε πολλά σωφρονιστικά ιδρύματα.