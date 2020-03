Κόσμος

Τρεις ένοπλοι εισέβαλαν σε κουρείο και άνοιξαν πυρ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των τραυματιών από την επίθεση σε συνοικία της Ουάσινγκτον είναι και ένα 5χρονο αγοράκι.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, για τον εντοπισμό των τριών ενόπλων που εισέβαλαν νωρίτερα σε κουρείο και άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα 5χρονο αγοράκι, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το παιδάκι τραυματίστηκε στο χέρι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Την ώρα της επίθεσης, μέσα στο κουρείο βρίσκονταν δέκα άτομα.

Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο, ενώ τα κίνητρά τους παραμένουν αδιευκρίνιστα.