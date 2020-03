Αθλητικά

Στη φυλακή ο Ροναλντίνιο και ο αδερφός του (βίντεο)

Κρίθηκαν “ύποπτοι φυγής” και παρατάθηκε η κράτησή τους. Είχαν συλληφθεί με πλαστά διαβατήρια στο αεροδρόμιο της Παραγουάης.

Την παράταση κράτησης του Ροναλντίνιο και του αδελφού του, Ρομπέρτο Ασίς, αποφάσισε δικαστήριο της Παραγουάης, χαρακτηρίζοντας τον παλαίμαχο Βραζιλιάνο άσο ως ύποπτο φυγής.

Ο άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της “σελεσάο” επιχείρησε την περασμένη Τετάρτη να εισέλθει στη χώρα με πλαστό διαβατήριο, έγινε όμως αντιληπτός, συνελήφθη και πέρασε το χθεσινό βράδυ στο κρατητήριο, πριν εμφανιστεί σήμερα στο δικαστήριο.

Αν και όλοι ανέμεναν ότι θα αφεθεί ελεύθερος, η δικαστής Κλάρα Ρουίς Ντίας έκρινε ότι το παράπτωμά του είναι σοβαρό και διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση, θεωρώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να φύγει από την Παραγουάη.

Ο δικηγόρος του Ροναλντίνιο χαρακτήρισε «απίστευτη» την απόφαση και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.