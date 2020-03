Αθλητικά

Κορονοϊός: Στον “αέρα” η αναμέτρηση Αρμάνι-Ολυμπιακός

Απίθανη θεωρείται η διεξαγωγή του αγώνα, μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία κηρύχθηκε η Περιφέρεια της Λομβαρδίας.

Εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο μοιάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής του αγώνα της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα στην Αρμάνι και στον Ολυμπιακό, στο Μιλάνο.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά από τη στιγμή που η Περιφέρεια της Λομβαρδίας, όπου βρίσκεται και το Μιλάνο, έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορονοϊού, οι πιθανότητες τέλεσης του ματς είναι απειροελάχιστες.

Πριν από μερικά 24ωρα είχε ανακοινωθεί ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί “κεκλεισμένων των θυρών”, ωστόσο σύμφωνα με τα τελευταία νέα από την Ιταλία, ούτε αυτή η λύση φαίνεται πως μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς έχει απαγορευτεί τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος από τις πληγείσες περιοχές.

Αυτό που αναμένεται, πλέον, είναι η επίσημη θέση της Euroleague για την τύχη του συγκεκριμένου αγώνα. Εάν, δηλαδή, θα διεξαχθεί κανονικά ή θα μεταφερθεί σε άλλη χώρα, όπως είχε γίνει πρόσφατα με εκείνο ανάμεσα στην Νταρουσάφακα και τη Βίρτους Μπολόνια για το Eurocup, που τελικά διεξήχθη στο Βελιγράδι.