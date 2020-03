Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε καραντίνα εκατομμύρια κάτοικοι της βόρειας Ιταλίας. Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Νέα Υόρκη. Πρώτα κρούσματα στη Βουλγαρία.

Περισσότεροι από 102.000 άνθρωποι έχουν νοσήσει και πάνω από 3.500 έχουν χάσει τη ζωή από τον κορονοϊό μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, με τον αριθμό των κρουσμάτων του ιού στις ευρωπαϊκές χώρες να καταγράφει το Σάββατο ραγδαία άνοδο, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τα κρούσματα εκτός Κίνας έχουν ξεπεράσει τα 20.000.

Συνολικά 21.114 κρούσματα του Covid-19 έχουν επιβεβαιωθεί σε 94 χώρες εκτός Κίνας, μια αύξηση 3.633 κρουσμάτων από την Παρασκευή, σύμφωνα με την καθημερινή αναφορά του ΠΟΥ. Η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων και των θανάτων έχει καταγραφεί στην Κίνα, αλλά οι αριθμοί αυξάνονται σε άλλες χώρες. Η Ιταλία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό θανάτων με 233 νεκρούς, ακολουθεί το Ιράν με 124 και η Νότια Κορέα με 42.

Η Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, η Καμπότζη, η Μάλτα, η Μολδαβία, η Παραγουάη και οι Μαλβίδες ανακοίνωσαν χθες τα πρώτα τους κρούσματα. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 21 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας. Από αυτά, 13 βρίσκονται στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας, 7 στον νομό Αττικής και 1 στο νομό Ευβοίας. Το σύνολο των προσβληθέντων από τον νέο κορονοϊό, ανέρχεται πλέον σε 66 και είναι όλοι ελληνικής καταγωγής.

Η επιταχυνόμενη εξάπλωση του ιού θεωρείται «πολύ ανησυχητική» από τον ΠΟΥ. Οι νέες μολύνσεις μόνο το Σάββατο στην Ιταλία ανήλθαν πάνω από 1.000, στην Γαλλία άνω των 300 και 150 στην Γερμανία. Μέσα σε ένα 24ωρο στο Ιράν καταγράφηκαν περισσότερα από 1.000 κρούσματα και 448 επιπλέον άνθρωποι στην Νότια Κορέα μολύνθηκαν, όπως ανακοίνωσαν χθες οι αρχές των χωρών.

Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Νέα Υόρκη

Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση της Ευρώπης επιβεβαίωσε χθες το πρώτο κρούσματα του Covid-19 ανάμεσα σε Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται στην Ευρώπη. Πρόκειται για έναν ναύτη του Αμερικανικού Ναυτικού σε βάση στην Νάπολη.

Εξάλλου, ένας Αμερικανός πεζοναύτης στην Ουάσινγκτον, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε από ένα επαγγελματικό του ταξίδι στο εξωτερικό, εξετάστηκε και βρέθηκε θετικός, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, στο τρίτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στους κόλπους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και το πρώτο από αυτά στην επικράτεια των ΗΠΑ. Τα άλλο κρούσμα είναι ένας Αμερικανός στρατιώτης στην Νότια Κορέα.

Δεκάδες ομοσπονδιακοί ελεγκτές υγείας και άλλοι εργαζόμενοι στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες διατάχθηκαν το Σάββατο να θέσουν τους εαυτούς τους σε καραντίνα έως τις 17 Μαρτίου, μετά αφότου δύο συνάδερφοί τους βρέθηκαν θετικοί στον ιό, δήλωσε ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος στο Reuters. Οι δύο ελεγκτές ήταν αρμόδιοι να κάνουν ιατρικούς ελέγχους σε επιβάτες που έφταναν από το εξωτερικό. Ο κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης Αντριου Κουόμο ανακοίνωσε χθες την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης ώστε να καταπολεμηθεί ο κορονοϊός, που συνεχίζει να εξαπλώνεται, προκαλώντας το Σάββατο τουλάχιστον 20 νέα κρούσματα. Οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους να αποθαρρύνουν τους πολίτες τους να κάνουν κρουαζιέρες, στο πλαίσιο μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δήλωσε πως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιήσουν «κοινή λογική και προσοχή» και να θυμούνται ότι τα γεμάτα με κόσμο ξενοδοχεία θέτουν μεγάλη πρόκληση για τους ιατρικούς αξιωματούχους.

Εικοσιένα άνθρωποι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Grand Princess, στο οποίο απαγορεύτηκε να ελλιμενιστεί στο λιμάνι του Σαν Φρανσίσκο, βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Αργά χθες ο Πενς ανέφερε πως οι ΗΠΑ παρακολουθούν ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο ίσως να εργάστηκαν μέλη του πληρώματος του Diamond Princess ή του Grand Princess, κρουαζιερόπλοια όπου βρέθηκαν επιβάτες θετικοί στον ιό. Δεν ανέφερε το όνομα του πλοίου. Προστιθέμενο σε ένα μακρύ κατάλογο αθλητικών, επιχειρηματικών και άλλων εκδηλώσεων που ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν σε όλο τον κόσμο, την Παρασκευή ακυρώθηκε το μουσικό και τεχνολογικό φεστιβάλ SXSW στο Όστιν στο Τέξας. Ανάμεσα σε άλλα, ο μαραθώνιος της Βαρκελώνης που ήταν προγραμματισμένος για τις 15 Μαρτίου, αναβλήθηκε για τις 25 Οκτωβρίου.

Δεκατρείς Αμερικανοί, που φέρονται ότι εκτέθηκαν στον κορονοϊό κατά τη διάρκεια ενός «ταξιδιού ζωής» στους Αγίους Τόπους, βρίσκονται σε καραντίνα κοντά στην Βηθλεέμ και βρίσκονται σε συνεννόηση με αμερικανικές και παλαιστινιακές αρχές για να επαναπατριστούν.

Σε καραντίνα εκατομμύρια κάτοικοι της βόρειας Ιταλίας

Εκατομμύρια κάτοικοι της βόρειας Ιταλίας τέθηκαν σε καραντίνα για να αναχαιτισθεί η επιδημία του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με επίσημο διάταγμα που υπογράφηκε την περασμένη νύκτα από τον ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε.

Ο Κόντε ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του Twitter την υπογραφή αυτού του διατάγματος, το οποίο από σήμερα περιορίζει πολύ τις μετακινήσεις για να εισέλθει κανείς ή να εξέλθει από μια εκτεταμένη περιοχή της βόρειας Ιταλίας, η οποία εκτείνεται από το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, μέχρι τη Βενετία, πόλη που συγκεντρώνει τουρίστες απ' όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με το κείμενο αυτού του διατάγματος, το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης, οι μετακινήσεις μέσα σ' αυτή τη ζώνη θα πρέπει να περιορισθούν «για λόγους υγείας» και να πραγματοποιούνται «μόνο για επιτακτικούς και επιβεβαιωμένους επαγγελματικούς λόγους και για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Όλες οι πολιτιστικές, αθλητικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις απαγορεύθηκαν και οι ντισκοτέκ, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι παμπ, οι σχολές χορού και άλλοι παρόμοιοι χώροι θα πρέπει κι αυτοί να κλείσουν τις πόρτες τους. Τα χιονοδρομικά κέντρα θα παραμείνουν επίσης κλειστά σε μια περιοχή που διαθέτει πολλά απ' αυτά. Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά, όπως και τα μουσεία. Τα μπαρ και τα εστιατόρια θα μπορούν να παραμείνουν ανοικτά με την προϋπόθεση ότι θα σέβονται την απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των πελατών. Η διάταξη αυτή αφορά επίσης τους χώρους λατρείας, οι οποίοι παραμένουν ανοικτοί, αλλά οι θρησκευτικές τελετές (γάμοι, βαπτίσεις) έχουν απαγορευθεί μέχρι νεωτέρας. Κάθε πρόσωπο του οποίου η μόλυνση από τον νέο κορονοϊό θα επιβεβαιώνεται, θα περιορίζεται υποχρεωτικά κατ' οίκον, σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος αυτού.

Αυτά τα δρακόντεια μέτρα που επιβάλλονται στη χώρα η οποία έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία στην Ευρώπη, δεν έχουν προηγούμενο στη γηραιά ήπειρο. Μοιάζουν με αυτά που έχουν υιοθετηθεί στην κινεζική επαρχία Χουμπέι απ' όπου ξεκίνησε, τον Δεκέμβριο, η επιδημία. Εκτός από τη Λομβαρδία, το κυβερνητικό διάταγμα αφορά ένα μέρος του Βένετο (περιοχή της Βενετίας) και της Εμίλια Ρομάνια (περιοχή της Μπολόνια), κυρίως τις πόλεις Πάρμα και Ρίμινι, καθώς και το ανατολικό τμήμα του Πεδεμόντιου (περιοχή του Τορίνο).

Το Βατικανό αποφάσισε ότι από χθες η γενική ακρόαση των πιστών από τον πάπα Φραγκίσκο κάθε Τετάρτη και η καθιερωμένη ευλογία της Κυριακής θα πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. Στόχος της απόφασης αυτής είναι να μην δημιουργούνται ουρές στην είσοδο της πλατείας του Αγίου Πέτρου και στις πύλες της Αγίας Έδρας εξαιτίας των ελέγχων της αστυνομίας.

Κίνα: πάνω από 3.000 τα θύματα

Η επιδημία της ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο κορονοϊός προκάλεσε χθες το θάνατο σε 27 ακόμη ανθρώπους στην ηπειρωτική Κίνα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από τον ιό σε 3.097 ως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Παράλληλα επιβεβαιώθηκαν 44 νέα κρούσματα, η πλειοψηφία των οποίων στην επαρχία Χουμπέι, από όπου ξεκίνησε η επιδημία τον Δεκέμβριο. Μόλις τρία κρούσματα, όλα εισαγόμενα από το εξωτερικό, καταγράφηκαν εκτός της επαρχίας αυτής, εκ των οποίων δύο στο Πεκίνο. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Κίνα ανέρχεται πλέον σε 80.695.

Τα επιπλέον κρούσματα του ιού στην Χουμπέι βρίσκονται σε πτώση τις τελευταίες εβδομάδες. Τα 41 νέα κρούσματα που καταγράφηκαν χθες είναι ο μικρότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ημερησίως έπειτα τα δρακόντεια μέτρα απομόνωσης που επιβλήθηκαν στο τέλος Ιανουαρίου στην επαρχία των 56 εκατομμυρίων κατοίκων.

Νέα κρούσματα στη Νότια Κορέα

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέγραψαν 93 επιπλέον κρούσματα του κορονοϊού, ως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό αυτών σε 7.134 στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, σύμφωνα με τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC). Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας του ιού ανέρχεται πλέον σε 50.

Η αύξηση των κρουσμάτων ήταν χαμηλότερη από την προηγούμενη ημέρα, αν και οι υγειονομικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πως μπορεί να υπάρξουν διακυμάνσεις στους αριθμούς καθώς διεξάγονται περισσότερες εξετάσεις.

Πρώτα κρούσματα στη Βουλγαρία και Μολδαβία

Τα δύο πρώτα κρούσματα του κορονοϊού επιβεβαίωσαν χθες οι αρχές στη Βουλγαρία. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 27 ετών και μια γυναίκα 75 ετών που δεν ταξίδεψαν στο εξωτερικό, ανακοίνωσε χθες ο διευθυντής του κέντρου για τις λοιμώδεις νόσους, ο Τόντορ Κανταρντίεφ.

«Σήμερα, δύο ασθενείς (...) εξετάστηκαν και βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο νεαρός άνδρας ζει στην βόρεια πόλη Πλέβεν και η γυναίκα στο Γκάμπροβο στην κεντρική Βουλγαρία. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφή υποβάλλονται επίσης σε εξέταση, πρόσθεσε.

Αυτοί οι δύο ασθενείς «δεν έχουν το τυπικό προφίλ: δεν ταξίδεψαν στο εξωτερικό και δεν ήρθαν σε επαφή με άτομα που ταξίδεψαν», δήλωσε ο καθηγητής Βέντσεσλαβ Μουταφτσίσκι, επικεφαλής της εθνικής μονάδας πρόληψης του κοροναϊού. «Συνεπώς δεν έχουμε βρει τον ασθενή μηδέν», είπε.

Η Μολδαβία κατέγραψε το πρώτο της επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Η 48χρονη γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο χθες, μετά την άφιξή της από την Ιταλία, αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε. «Το πρόσωπο αυτό παρελήφθη από το αεροδρόμιο ... με αμφοτερόπλευρη πνευμονία, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, πυρετό, βήχα, γενική αδυναμία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πρώτος θάνατος στη Λατινική Αμερική

Ένας 64χρονος άνδρας πέθανε στο Μπουένος Άιρες χθες Σάββατο αφού είχε μολυνθεί από τον κορονοϊό, στον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο εξαιτίας του ιού στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Το θύμα, με καταγωγή από την πρωτεύουσα της Αργεντινής, είχε «ιστορικό διαβήτη, υπέρτασης, χρόνιας βρογχίτιδας και νεφρικής ανεπάρκειας», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα του Τύπου. Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιεύτηκε, νοσηλεύτηκε σστις 4 Μαρτίου, μετά από συμβουλή γιατρού, έχοντας συμπτώματα πυρετού, βήχα και πονόλαιμου, όπως είχε περιγράψει ο ίδιος.

Σύμφωνα με το υπουργείο, είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ευρώπη στις 25 Φεβρουαρίου και ανέφερε ότι άρχισε να βιώνει τα πρώτα συμπτώματα στις 28 του ίδιου μήνα. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε ποια χώρα είχε επισκεφθεί. Η Αργεντινή έχει επιβεβαιώσει οκτώ κρούσματα του ιού. Ο θάνατος του 64χρονου είναι ο πρώτος στη χώρα και ο πρώτος σε όλη τη Λατινική Αμερική. Η Παραγουάη, η Κολομβία, η Χιλή και το Περού ανακοίνωσαν τις πρόσφατες μέρες τα πρώτα κρούσματα του Covid-19 στις χώρες τους, ενώ η Βραζιλία επιβεβαίωσε νέες περιπτώσεις μολύνσεων.