Κόσμος

Κίνα: μετρά νεκρούς από την κατάρρευση ξενοδοχείου

Το πενταώροφο ξενοδοχείο χρησιμοποιοείτο για την απομόνωση κρουσμάτων κορονοϊού.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση πενταώροφου ξενοδοχείου στην κινεζική πόλη Τσιουαντζόου της επαρχίας Φουτζιάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείου Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Το ξενοδοχείο Σιντζιά, 80 δωματίων, άρχισε να καταρρέει χθες, Σάββατο, το βράδυ. Μέχρι τις 16:00 σήμερα, ώρα Πεκίνου, οι αρχές είχαν ανασύρει από τα συντρίμμια 48 ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Από αυτούς, 10 επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί, ενώ οι υπόλοιποι εστάλησαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το υπουργείο ανακοίνωσε πως 71 άνθρωποι είχαν παγιδευθεί τη στιγμή της καταστροφής και 23 εξακολουθούν να αναζητούνται. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για έξι νεκρους.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο χώρος χρησιμοποιούνταν για να τίθενται σε καραντίνα άτομα τα οποία βρίσκονται υπό παρακολούηθηση για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα), που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, ένας άνδρας ονόματι Γιανγκ, κλήθηκε από την αστυνομία. Ο πρώτος όροφος του κτιρίου ανακαινιζόταν τη στιγμή της κατάρρευσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων.