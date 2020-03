Κόσμος

ΕΕ σε Τουρκία: τερματίστε τις πολιτικές εκβιασμού

Η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια στην Τουρκία για τους πρόσφυγες μόνο αν η Άγκυρα τερματίσει τις «πολιτικές εκβιασμού»...

Ένα πιθανό πακέτο οικονομικής βοήθειας προς την Τουρκία για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην επικράτειά της ενδέχεται να είναι μικρότερο από αυτό που προσφέρθηκε προηγουμένως και αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση της Άγκυρας στην μεταναστευτική συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων, Γιοχάνες Χαν.

«Πολλά σχολεία, νηπιαγωγεία και νοσοκομεία για τους πρόσφυγες έχουν ήδη κατασκευαστεί και δεν χρειάζεται να ξαναχρηματοδοτηθούν. Η απαίτηση, ως εκ τούτου, είναι πολύ χαμηλότερη», δήλωσε ο Χαν στη γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν «επί της αρχής έτοιμη να παράσχει επιπλέον βοήθεια για την υποστήριξη των προσφύγων στην Τουρκία» μόνο εάν η Άγκυρα τερματίσει τις «πολιτικές της εκβιασμού» απειλώντας να στείλει περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπλήρωσε.