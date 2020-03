Κοινωνία

Κορονοϊός: σε καραντίνα αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα

Τι αναφέρουν οι συνάδελφοι τους για την κατάσταση των ένστολων. Τι ζητούν απο την ηγεσία του Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

(εικόνα αρχείου)

Σε καραντίνα τέθηκαν στην Ηλεία αστυνομικοί, οι οποίοι ήρθαν χωρίς προστασία σε επαφή με ανθρώπους που νόσησαν από τον κορονοϊό.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, τέθηκαν εκτός υπηρεσίας και πλέον βρίσκονται σε καραντίνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν νοσήσει και οι ίδιοι καθώς ήρθαν σε επαφή με άτομα που έχουν νοσήσει.

Οι συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζουν ότι είχαν προειδοποιήσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων προστασίας για τους αστυνομικούς, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Ηλείας:

«Είχαμε προβλέψει τον κίνδυνο της επικείμενης μόλυνσης συμπολιτών μας από την ίωση και είχαμε προειδοποιήσει τους αρμόδιους φορείς για τις σοβαρές ελλείψεις που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία μας.

Επίσης η Ένωσή μας δημοσίευσε διαδικτυακά στα μέλη της το υπ΄ άριθμ. 17/2020 έγγραφο με οδηγίες ε ν η μ έ ρ ω σ ης για τον COVID-19 (…) Όπως, ορθά, είχαμε προβλέψει Αστυνομικοί χωρίς προστασία ήρθαν σε επαφή με άτομα που έχουν νοσήσει, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός υπηρεσίας και σε καραντίνα.

Σήμερα μετά από φιλότιμες προσπάθειες του Αστυνομικού Διευθυντή κου Παναγιώτη ΜΑΝΤΑΛΟΥ και συντονισμένες ενέργειες του Δήμαρχου κου Παναγιώτη ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ πραγματοποιήθηκε από συνεργαζόμενο συνεργείο του Δήμου Πύργου απολύμανση στο χώρο του Αστυνομικού μεγάρου Πύργου.

Πρέπει άμεσα να προστατευτούν οι άντρες και οι γυναίκες της Υπηρεσίας μας για να μην υπάρξουν περαιτέρω δυσάρεστες επιπτώσεις.

Η ένωση μας θα προσπαθήσει για το καλύτερο περιβάλλον υγείας σε όλα τα τμήματα του νομού μας. Δεν υπάρχει πιο επιτακτική ανάγκη από την προστασία των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την προστασία του κοινωνικού συνόλου».