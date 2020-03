Κόσμος

Ιταλία: εκατομμύρια κάτοικοι τέθηκαν σε καραντίνα

“Αποκλείστηκε” μεγάλο τμήμα στα βόρεια της χώρας. Απαγόρευση μετακινήσεων, “λουκέτο” σε χώρους συνάθροισης. Σε απόσταση ενός μέτρου θα στέκονται οι πιστοί στους ναούς!

Εκατομμύρια κάτοικοι της βόρειας Ιταλίας τέθηκαν σε καραντίνα για να αναχαιτισθεί η επιδημία του νέου κοροναϊού, σύμφωνα με επίσημο διάταγμα που υπογράφηκε την περασμένη νύκτα από τον ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε.

Ο Κόντε ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του Twitter την υπογραφή αυτού του διατάγματος, το οποίο από σήμερα περιορίζει πολύ τις μετακινήσεις για να εισέλθει κανείς ή να εξέλθει από μια εκτεταμένη περιοχή της βόρειας Ιταλίας, η οποία εκτείνεται από το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, μέχρι τη Βενετία, πόλη που συγκεντρώνει τουρίστες απ' όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με το κείμενο αυτού του διατάγματος, το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης, οι μετακινήσεις μέσα σ' αυτή τη ζώνη θα πρέπει να περιορισθούν «για λόγους υγείας» και να πραγματοποιούνται «μόνο για επιτακτικούς και επιβεβαιωμένους επαγγελματικούς λόγους και για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Όλες οι πολιτιστικές, αθλητικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις απαγορεύθηκαν και οι ντισκοτέκ, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι παμπ, οι σχολές χορού και άλλοι παρόμοιοι χώροι θα πρέπει κι αυτοί να κλείσουν τις πόρτες τους. Τα χιονοδρομικά κέντρα θα παραμείνουν επίσης κλειστά σε μια περιοχή που διαθέτει πολλά απ' αυτά.

Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά, όπως και τα μουσεία. Τα μπαρ και τα εστιατόρια θα μπορούν να παραμείνουν ανοικτά με την προϋπόθεση ότι θα σέβονται την απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των πελατών. Η διάταξη αυτή αφορά επίσης τους χώρους λατρείας, οι οποίοι παραμένουν ανοικτοί, αλλά οι θρησκευτικές τελετές (γάμοι, βαπτίσεις) έχουν απαγορευθεί μέχρι νεωτέρας.

Κάθε πρόσωπο του οποίου η μόλυνση από τον νέο κοροναϊό θα επιβεβαιώνεται, θα περιορίζεται υποχρεωτικά κατ' οίκον, σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος αυτού.

Αυτά τα δρακόντεια μέτρα που επιβάλλονται στη χώρα η οποία έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία στην Ευρώπη, δεν έχουν προηγούμενο στη γηραιά ήπειρο. Μοιάζουν με αυτά που έχουν υιοθετηθεί στην κινεζική επαρχία Χουμπέι απ' όπου ξεκίνησε, τον Δεκέμβριο, η επιδημία. Εκτός από τη Λομβαρδία, το κυβερνητικό διάταγμα αφορά ένα μέρος του Βένετο (περιοχή της Βενετίας) και της Εμίλια Ρομάνια (περιοχή της Μπολόνια), κυρίως τις πόλεις Πάρμα και Ρίμινι, καθώς και το ανατολικό τμήμα του Πεδεμόντιου (περιοχή του Τορίνο).

Το Μιλάνο έχει λίγο λιγότερους από 1,4 εκατομμύριο κατοίκους και δέκα εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη Λομβαρδία, τον οικονομικό και βιομηχανικό πνεύμονα της ιταλικής χερσονήσου.