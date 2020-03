Πολιτική

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: στόχος του Ερντογάν η αποσταθεροποίηση της Ελλάδας

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχολίασε την κατάσταση στον Έβρο. Τι είπε για τα κλειστά κέντρα. Τα μέτρα για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό.

Για οργανωμένη επιχείρηση από πλευράς του τουρκικού κράτους, με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ελλάδας, έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση στον Έβρο και τη χθεσινή απόπειρα να πέσει ο φράκτης.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» τόνισε ότι οι άνθρωποι που καταφθάνουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα δεν είναι κάποιοι κατατρεγμένοι. «Σκοπός του Ερντογάν είναι να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα. Αυτό το σχέδιο όμως απέτυχε γιατί ο πρωθυπουργός ήταν αποφασισμένος να προστατέψει την Ελλάδα.

Σχολιάζοντας τη σημερινή επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στη Βρυξέλλες, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν κάνει παζάρι και σίγουρα θα ζητήσει χρήματα. Σημείωσε δε ότι η Άγκυρα θέλει να κάνει θερμό επεισόδιο και το κάνει. «Αυτά που κάνουν τους εκθέτουν ακόμα και σε αυτούς που θέλουν να τους υπερασπιστούν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ευρώπη γνωρίζει τι γίνεται και δεν υιοθετεί τα fake news της Τουρκίας. «Εάν η Ευρώπη υιοθετούσε τα fake news της Τουρκίας, φαντάζεστε σε τι θέση θα ήταν η Ελλάδα;» τόνισε.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιαννόγλου, συμμετέχοντας στη συζήτησε, τόνισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα ακόμα κι αν πέσει ο φράκτης στον Έβρο. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που γίνεται στο φράκτη, μετά και την επιχείρηση τουρκικού τεθωρακισμένου χθες, να γκρεμίσει τμήμα του, γίνεται «για τις τηλεοράσεις».

Για τις κλειστές δομές σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μέσω αυτών να φύγουν οι μετανάστες και όχι να μείνουν στη χώρα μας. «Αυτοί που θα μπουν εκεί δεν θα επιτρέπεται να κάνουν αίτηση για άσυλο» διευκρίνισε. Για τις αντιδράσεις στα νησιά σημείωσε ότι «δεν είναι ώρα για να τσακωνόμαστε, είναι ώρα να βάλουμε πλάτη για την πατρίδα». «Με τους νησιώτες δεν αντιδικούμε και καταλαβαίνουμε πλήρως τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται» πρόσθεσε ο υπουργός.

Από πλευράς του ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, Παντελής Μπουγδάνος, επέμεινε ότι τα κλειστά κέντρα δεν πρέπει να γίνουν στα νησιά του Αιγαίου. «Θα πρέπει το κέντρο να γίνει στη δεύτερη γραμμή, σε ένα σημείο στην ηπειρωτική Ελλάδα» είπε ο ίδιος τονίζοντας ότι έτσι θα υπάρχει ευκολία διαχείρισης και οικονομία κλίμακος. «Στα νησιά παρατηρείται φυγή νέων, είναι θέμα που πρέπει να το δούμε με αγάπη και ζεστασιά. Δεν πρέπει να το δούμε ως μια δομή που θα ανοίξει θέσεις εργασίας. Τέτοια ανάπτυξη δεν τη θέλουμε» είπε ο κ. Μπουγδάνος και να πάρει την απάντηση του κ. Γεωργιάδη: «Δεν θεωρούμε επένδυση τα κλειστά κέντρα. Είναι λόγος ανάγκης».

Αναστολή ΦΠΑ και εισφορών σε επιχειρήσεις λόγω κορονοϊού

Κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση στη χώρα μας, μετά τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η Ελλάδα πάει καλά και δεν χρειάζεται να μας πιάνει «μαύρη απελπισία». «Η Ελλάδα μέχρι στιγμής κρατάει. Πρέπει όμως να βάλουμε όλοι πλάτη. Υπάρχει θέμα ατομικής ευθύνης και υγιεινής. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία λένε ότι θα περιορίζεται η εξάπλωση του ιού» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Παράλληλα τόνισε ότι αύριο θα ανακοινωθούν από τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, μέτρα για την τόνωση της οικονομίας, μετά τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ότι αναμένεται να ισχύσει αναστολή του ΦΠΑ και των εισφορών για τις επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από τον κορονοϊό. Αποκάλυψε ακόμα ότι έχει τεθεί ήδη από τον πρωθυπουργό το θέμα της μείωσης των πλεονασμάτων το 2020, κάτι το οποίο θα το συζητήσει με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, Άγκελα Μέρκελ, την οποία αναμένεται να συναντήσει στο «Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ - Όραμα και Ευκαιρίες Επενδύσεων», τη Δευτέρα, στο Βερολίνο.