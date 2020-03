Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: αποδίδει η “ασπίδα” στο Αιγαίο

Για ασύμμετρη απειλή που αντιμετωπίστηκε ταχύτατα και αποφασιστικά από πλευράς της Ελλάδας, έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σχολιάζοντας την κατάσταση στον Έβρο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» τόνισε ότι η κυβέρνηση κινήθηκε πολύ γρήγορα σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό, καθώς εξασφαλίστηκαν ικανοποιητικές χρηματοδοτήσεις.

«Αυξήσαμε στο ύψιστο βαθμό τον προστασία των συνόρων της χώρας μας και καταφέραμε η εικόνα να είναι καλύτερη με μηδενικές ροές» είπε ο υπουργός και τόνισε, σχολιάζοντας την απόπειρα εμβολισμού ελληνικού σκάφους από τουρκική ακταιωρό, ότι με τη βοήθεια του Πολεμικού Ναυτικού και της Frontex έχει δημιουργηθεί μια ασπίδα στο Αιγαίο.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Τουρκίας, ότι απαγορεύει τη διέλευση μεταναστών από το Αιγαίο, λέγοντας ότι η γείτονα χώρα αναγκάζεται να εμφανίσει ένα διαφορετικό πρόσωπο.

«Στην πράξη θα φανεί εάν η Τουρκία εννοεί αυτό που λέει. Εμείς, πάντως, συνεχίζουμε τη φύλαξη των συνόρων μας» πρόσθεσε ο υπουργός.

Σχολιάζοντας την εικόνα στα σύνορα, ο Δήμαρχος Σάμου, Γ. Στάντζος, τόνισε ότι η Τουρκία έκανε πιο ξεκάθαρο τι επιδιώκει έναντι της Ελλάδας. «Κρατάμε γερά, αισθανόμαστε ασφαλείς» πρόσθεσε.