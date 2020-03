Οικονομία

Κορονοϊός: Το “plan B” για ρεύμα και φυσικό αέριο σε συνθήκες κρίσης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έτοιμα τα εναλλακτικά σενάρια για κρούσματα του ιού στους εργασιακούς χώρους. Πως θα καλυφθεί η υψηλή ζήτηση ενέργειας στο ενδεχόμενο μέτρων καραντίνας.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι δημόσιες υποδομές και εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε εξέλιξης του κορονοϊού και την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Το μήνυμα αυτό στέλνουν η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων ΔΕΗ και ΔΕΠΑ καθώς και των Διαχειριστών Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ρεύματος αλλά και του φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Στη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Γεράσιμο Θωμά και τη συμμετοχή και του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά οι διευθύνοντες σύμβουλοι των προαναφερόμενων εταιριών παρουσίασαν τα σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, γνωστοποίησαν τα σενάρια και τις ασκήσεις που έχουν κάνει σε περιπτώσεις κρουσμάτων των εργαζομένων που απασχολούνται σε νευραλγικές εγκαταστάσεις για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, όπως για παράδειγμα στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στη χώρα ή στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι Αττικής αλλά και στα περιφερειακά της Πτολεμαϊδας και της Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχα σενάρια παρουσίασε και ο ΔΕΣΦΑ για τη Ρεβυθούσα όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αποτελεί και τη χρυσή εφεδρεία του συστήματος της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, όλες οι εταιρείες έχουν έτοιμες τις λίστες των εργαζομένων στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις και υποδομές, ενώ στο ενδεχόμενο εκδήλωσης κρούσματος ή κρουσμάτων κορονοϊού στο προσωπικού έχουν αναπτυχθεί ακόμη και εναλλακτικά σενάρια για τη μεταφορά εργαζομένων από άλλους τομείς των εταιρειών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι οι εταιρείες έχουν εκπονήσει και πλάνα ακραίας ζήτησης ρεύματος ή και φυσικού αερίου στην απευκταία περίπτωση όπου απαιτηθούν μέτρα καραντίνας σε ολόκληρες περιοχές της χώρας.

Πάντως, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών και ιδίως της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΔΕΣΦΑ που απασχολούν χιλιάδες εργαζομένων δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα μέτρα πρόληψης που έχουν λάβει στους εργασιακούς χώρους προκειμένου να περιορίσουν το οποιοδήποτε ενδεχόμενο μετάδοσης του κορονοϊού.

Τέλος ορίστηκε και στέλεχος του υπουργείου ως σημείο επαφής με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον συντονισμό των οποιοδήποτε ενεργειών.

Στη σύσκεψη από πλευράς εταιριών συμμετείχαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, του ΔΕΣΦΑ Nicola Battilana, της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς, του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και ο γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλής Μενεγάτος.

Πηγή: Euro2day.gr