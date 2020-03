Κοινωνία

Έβρος: “προπέτασμα καπνού” με δακρυγόνα στην απόπειρα για “τρύπημα” του φράχτη (βίντεο)

Συντονισμένη τουρκική προσπάθεια για γκρέμισμα μέρους του φράχτη στις Καστανιές. Συλλήψεις για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα.

Αμείωτη παραμένει η συμμετοχή των Τούρκων αστυνομικών στα σύνορα με την Ελλάδα, στις Καστανιές, στο πλαίσιο του στόχου της Άγκυρας για «προώθηση» στην ελληνική επικράτεια των συγκεντρωμένων αλλοδαπών κατά μήκος της μεθορίου

Το απόγευμα του Σαββάτου, γύρω στις 19.30, έγινε ρίψη μεγάλης ποσότητας δακρυγόνων από την τουρκική πλευρά που διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο, στις ρίψεις συμμετείχαν φανερά στελέχη από τα τουρκικά σώματα ασφαλείας και έγινε προσπάθεια τα χημικά -με τη βοήθεια του ανέμου- να φτάσουν στις ελληνικές συνοριακές θέσεις.

Εν των μεταξύ, σοκ προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο από τον Έβρο, με ένα τουρκικό θωρακισμένο όχημα να επιχειρεί με συρματόσχοινο να τραβήξει μέρος του φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα για να τον γκρεμίσει.

Πρόκειται για ένα από τα οχήματα τύπου “HIZIR/ATES”, που φέρουν όργανα (ημερήσια και νυκτερινά) επιτήρησης της μεθορίου, τα οποία παρέλαβε πρόσφατα η Τουρκία, με χρηματοδότηση προγράμματος που καλύπτεται από Ευρωπαϊκά κονδύλια σε ποσοστό 75%!

Συλλήψεις το Σάββατο για παράνομη είσοδο στην χώρα

Από τις 06:00 του Σαββάτου έως τις 06:00 της Κυριακής, στην περιοχή του Έβρου, οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν την παράνομη είσοδο στη χώρα σε 1.401 περιπτώσεις.

Ακόμη, έγιναν 12 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες είναι πέντε υπήκοοι Πακιστάν, ένας υπήκοος Αφγανιστάν, ένα άτομο από τη Σενεγάλη, ένα άτομο από την Γκάμπια, ένας υπήκοος Μαλί, ένα πρόσωπο από τη Νιγηρία, ένα άτομο προερχόμενο από το Ιράκ κι ένα άτομο από την Τουρκία.