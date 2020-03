Υγεία - Περιβάλλον

Αντιπρύτανης ΑΠΘ: προσωπική μου εκτίμηση ότι ο κορονοϊός είναι κατασκευασμένος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είχε μεταξύ άλλων τονίσει ότι "το εμβόλιο υπάρχει ήδη και το πότε θα ανακοινωθεί η ανακάλυψή του εξαρτάται από τους λόγους της σκοπιμότητας".

"Ήταν ατυχής η επιλογή μου να διατυπώσω δημοσίως μία προσωπική εκτίμηση (σίγουρα όχι βεβαιότητα) σε ένα θέμα που δε βρίσκεται απλώς στην κορυφή της παγκόσμιας επικαιρότητας, αλλά λόγω της σοβαρότητάς του απαιτεί υπεύθυνη στάση από όλους μας", αναφέρει ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Ανδρέας Γιαννακουδάκης σε διευκρινιστική δήλωση για την τοποθέτηση του στο πρόγραμμα της δημοτικής τηλεόρασης Θεσσαλονίκης "Λόγια της πλώρης", σχετικά με την αντιμέτωπη του κορονοϊού.

"Προσωπικά δε θα έπρεπε να παρασυρθώ και να διατυπώσω προσωπικές απόψεις προκαλώντας έτσι ένα τόσο μεγάλο θόρυβο. Διευκρίνισα και στην εκπομπή πως η τοποθέτησή μου δεν είχε κανέναν θεσμικό χαρακτήρα, που να απορρέει από την ιδιότητά μου ως Αντιπρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πολύ περισσότερο δεν εξέφραζε απόψεις των Πρυτανικών Αρχών συνολικά", δηλώνει μεταξύ άλλων.

Τονίζει δε ότι "τα μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του κορονοϊού είναι μόνον αυτά που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο δικός μας Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας" και "στο Αριστοτέλειο είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο να τηρούμε κατά γράμμα τις οδηγίες που δίνονται και καθημερινά επικαιροποιούνται από τις αρμόδιες Αρχές".

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γιαννακουδάκης είχε μεταξύ άλλων τονίσει ότι ο ιός είναι κατασκευασμένος και πως «το εμβόλιο υπάρχει ήδη και το πότε θα ανακοινωθεί η ανακάλυψή του εξαρτάται από τους λόγους της σκοπιμότητας».