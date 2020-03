Κοινωνία

Επίθεση σε αστυνομικούς της Ομάδας “Δράση”

Αιφνιδίασαν τους ένστολους οι νεαροί. Ανθρωποκυνηγητό από δυνάμεις της Αστυνομίας και προσαγωγές.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

«Καταδρομική» επίθεση με στόχο αστυνομικούς της ομάδας «Δράση», πρώην ομάδας «Δελτα» έκαναν την νύχτα νεαροί, στην οδό Τζαβέλλα, στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, γύρω στην 01:00 της Κυριακής, περίπου δέκα άτομα άρχισαν να κινούνται προς το μέρος των αστυνομικών, εκσφενδονίζοντας εναντίον τους πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών, οι οποίοι κάλεσαν και ενισχύσεις, οι οποίες έφθασαν γρήγορα στην περιοχή.

Συνολικά, έγιναν τρεις προσαγωγές, δύο Ελλήνων και ενός αλλοδαπού.