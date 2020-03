Πολιτική

Παυλόπουλος: εμβληματικό ανθρώπινο κεφάλαιο η Γυναίκα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Τον ρόλο της Γυναίκας, την οποία χαρακτηρίζει «αναντικατάστατο και εμβληματικό ανθρώπινο κεφάλαιο», στη δημιουργία και την πρόοδο κάθε κοινωνικού συνόλου, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, σε μήνυμα του για την σημερινή παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Όπως αναφέρει στο μήνυμα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί «ανέσπερη αφετηρία διαρκούς συνειδητοποίησης του χρέους καθενός απέναντι στην Γυναίκα». Ενός χρέους, όπως εξηγεί, του οποίου «ο πυρήνας συνίσταται στην υπεράσπιση της αξίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας της Γυναίκας, υπό όρους αναλογικής ισότητας και, κυρίως, υπό όρους ισότητας ευκαιριών και ισότητας στην αφετηρία».

Και η εκπλήρωση αυτού του χρέους, συνεχίζει ο κ. Παυλόπουλος στο μήνυμα του, «αποβαίνει, αυτονοήτως, όχι μόνον υπέρ της Γυναίκας αλλά και υπέρ αυτού τούτου του Κοινωνικού Συνόλου. Και τούτο διότι η Γυναίκα αποτελεί αναντικατάστατο και εμβληματικό ανθρώπινο κεφάλαιο, του οποίου η αξιοποίηση είναι conditio sine qua non για να πορευθεί κάθε Κοινωνικό Σύνολο στον δρόμο της δημιουργίας και της προόδου».