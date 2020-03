Πολιτική

Γεννηματά: Γυναίκα είναι η ίδια η ζωή (βίντεο)

Δήλωση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Tις συνεχείς διεκδικήσεις των γυναικών για καλύτερη θέση στη κοινωνία υπογραμμίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε δήλωσή της για τον σημερινό εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Γυναίκα. Είναι η ίδια η ζωή. Κι όσο δεν έχουμε τη θέση που δικαιούμαστε και μας αξίζει στην κοινωνία, θα είμαστε εδώ για να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε. Και μέρες σαν τη σημερινή να γιορτάζουμε ένα ακόμα βήμα προς την ουσιαστική ισότητα. Χρόνια πολλά».