Πολιτική

Στεφανής: η Τουρκία μας κάνει “πόλεμο” χωρίς σφαίρες

Τι λέει ο Υφυπ. Εθνικής Άμυνας για την κατάσταση στον Έβρο και την ελληνική απάντηση στις προκλήσεις του Ερντογάν.

«Η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την πίεση από την Τουρκία», δήλωσε ο Υφυπουργός Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Στεφανής ανέφερε ότι η πίεση από την Τουρκία θα αυξηθεί καθώς μέχρι τώρα «δεν βγαίνει το σχέδιο του Ερντογάν».

Σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν στον Έβρο ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι «δεχόμαστε επίθεση από την Τουρκία με όχημα τους μετανάστες. Βρισκόμαστε σε πόλεμο χωρίς σφαίρες. Απειλείται η εθνική μας ασφάλεια».

Αναφορικά με το αν φοβάται προβοκάτσια ή κάποιο ατύχημα λόγω της έντασης, ο κ. Στεφανής απάντησε «δεν μας φοβίζει τίποτα. Αξιολογούμε την κάθε ενέργεια χωρίς όμως να αποκλείουμε και το ενδεχόμενο μιας προβοκάτσιας ή ενός ατυχήματος. Ήρεμοι και με ψυχραιμία θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκική προκλητικότητα».