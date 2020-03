Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μέτρα για τυχόν κρούσματα στις Ένοπλες Δυνάμεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης, εάν προκύψουν, περιστατικά στις ΕΔ της χώρας.

"Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορονοϊού που πιθανώς να εμφανιστούν σε προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το ΓΕΕΘΑ", όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του, "έχει αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις:

Προσωπικό της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και ο εκπρόσωπος λοιμωξιολόγος των Ενόπλων Δυνάμεων συμμετέχουν ως τακτικά μέλη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, στις επιτροπές και την TaskForceπου έχει συγκροτήσει το Υπουργείο Υγείας.

Έχει εκδώσει διαταγές με οδηγίες προς τις Μονάδες – Υπηρεσίες των ΕΔ, που αφορούν στην πρόληψη επέκτασης της επιδημίας.

Σε επίπεδο Στρατιωτικών Νοσοκομείων, καθορίστηκαν οι χώροι υποδοχής και νοσηλείας ενδεχομένων κρουσμάτων, έγινε καταγραφή του απαιτούμενου προστατευτικού υλικού και διαπιστώθηκε η επάρκειά του. Πραγματοποιήθηκε επίσης εκπαίδευση και ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων.

Συγκροτήθηκε επιτροπή για την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων και έγιναν ενημερωτικές ομιλίες".