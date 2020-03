Πολιτική

Γεραπετρίτης: πρωτοφανής η υβριδική επίθεση στα σύνορά μας

Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε μέσο για την προστασία της εθνικής της κυριαρχίας και ακεραιότητας, ξεκαθαρίζει ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στη Realnews.

Για τις κατηγορίες της Τουρκίας περί άσκησης βίας από ελληνικής πλευράς σε βάρος προσφύγων και μεταναστών, ο κ. Γεραπετρίτης κάνει λόγο για προπαγάνδα «εντελώς ψευδή και υποκινούμενη».

Επισημαίνει σχετικά ότι «οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας όχι μόνο δεν χρησιμοποιούν υπερβάλλουσα βία, αλλά επιδεικνύουν απόλυτο σεβασμό στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και υψηλό επαγγελματισμό, καθώς και ιδιαίτερα μεγάλη αυτοσυγκράτηση, δεδομένης της πρωτοφανούς υβριδικής επίθεσης που δεχόμαστε στα σύνορά μας».

Αναφερόμενος στο σχέδιο της κυβέρνησης για την κατασκευή κλειστών δομών, ο υπουργός Επικρατείας δηλώνει ότι είναι το μόνο που μπορεί να φέρει απτά αποτελέσματα, αλλά σημειώνει ότι η κυβέρνηση αναμένει τις εναλλακτικές προτάσεις των τοπικών κοινωνιών «που θα εξεταστούν στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουμε απέναντι στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο».

Σχετικά με τον κορονοϊό και τις πιθανές επιπτώσεις στην Οικονομία, ο κ. Γεραπετρίτης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να αφορούν άμεση ή έμμεση δημοσιονομική χαλάρωση. «Σε κάθε περίπτωση», προσθέτει, «η ελληνική κυβέρνηση έχει εξυφάνει εναλλακτικά σχέδια για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης οικονομικής επιβράδυνσης, αναλόγως και των χαρακτηριστικών που θα λάβει αυτή».