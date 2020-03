Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο EMY για καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους

Ποιές περιοχές θα πληγούν και πότε. Δείτε αναλυτικά τις προειδοποιήσεις της ΕΜΥ.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Ειδικότερα, θα επηρεαστούν:

Σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας: από το απόγευμα, η κεντρική και βαθμιαία η ανατολική Μακεδονία και πιθανώς η Θράκη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα ενσκήψουν στις Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην δυτική Κρήτη.

Αύριο, Δευτέρα:

η κεντρική και η ανατολική Μακεδονία και πιθανώς μέχρι το απόγευμα η Θράκη οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Πελοπόννησος μέχρι το απόγευμα αρχικά η δυτική Κρήτη και βαθμιαία τα υπόλοιπα τμήματα της Κρήτης και οι Κυκλάδες μέχρι τις βραδινές ώρες. από τις πρωινές ώρες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα για την Αττική, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.