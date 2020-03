Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη του πρωθυπουργού με τον υπουργό Υγείας. Έρχονται μέτρα για τις επιχειρήσεις.

Σύσκεψη για τον κορονοϊό και τα επιπλέον μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της δημόσιας υγείας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη σύσκεψη μετείχαν η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας, ο Υφυπουργός Υγείας Β. Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Α. Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στ. Πέτσας, ο Γ.Γ. του Πρωθυπουργού Γρ. Δημητριάδης, ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς και ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτ. Τσιόδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να μην κλείσουν μαζικά όλα τα σχολεία, αλλά κατά περίπτωση και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Την ίδια τακτική άλλωστε ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ιταλίας που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Έτσι, η απόφαση για προσωρινό "λουκέτο" σε σχολεία και πανεπιστήμια θα λαμβάνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας και τις συνθήκες σε κάθε περιοχή. Παρατείνεται, ωστόσο, το "λουκέτο" στους νομούς Ηλείας, Αχαϊας και Ζακύνθου.

Οι επίσημες ανακοινώσεις και τα γενικότερα μέτρα αναμένονται το απόγευμα.

Αύριο, Δευτέρα, στις 12:30 θα ανακοινωθεί από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η πρώτη δέσμη οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο OPEN, ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, μέσω διαδικτύου, καθώς και ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για την αναπλήρωση των χαμένων ωρών διδασκαλίας, σημειώνοντας ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπαγορεύουν την ανάγκη επέκτασης του διδακτικού έτους.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπενθύμισε πως οι απουσίες θα υπολογίζονται αλλά δεν θα προσμετρώνται, ενώ όπως είπε οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου αναμένεται να διεξαχθούν κανονικά.

Όσον αφορά τα κρούσματα στη χώρα μας, έχουν φθάσει τα 66 μετά και την ανακοίνωση, το βράδυ του Σαββάτου, 21 νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Από αυτά 13 βρίσκονται στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας, επτά στον νομό Αττικής και ένα στο νομό Εύβοιας. Οι 51 από τους 66 ασθενείς προέρχονται από την επιδημική έξαρση των εκδρομέων σε Ισραήλ και Αίγυπτο (47 μέλη της ταξιδιωτικής ομάδας και 4 επαφές τους).

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας το τελευταίο 24ωρο αρνητικά αποδείχθηκαν 363 δείγματα σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτά, τα 203 είναι από την Αττική, τα 68 από την Αχαΐα, 44 από τη Θεσσαλονίκη, 27 από την Ηλεία (Αμαλιάδα), από τρία σε Ιωάννινα, Πτολεμαΐδα και Άργος. Άλλα δύο δείγματα βρέθηκαν αρνητικά στον ιό στα Χανιά, δύο στην Κέρκυρα, δύο στην Κεφαλλονιά και από ένα σε Τρίπολη, Σάμο, Καλαμάτα, Ζάκυνθο, Χαλκίδα, Ηράκλειο.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης συγκαλεί αύριο έκτακτη σύσκεψη του ΔΣ του ΙΣΑ, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθούν με έγκριτους επιστήμονες τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή επέκτασης του Covid-19 και την οργάνωση των μελών του ΙΣΑ για να συνδράμουν στην εθνική προσπάθεια. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 στα γραφεία του ΙΣΑ.