Κόσμος

Κυπριακή βοήθεια για τη φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων

Τι ανακοίνωσε, μέσω Twitter, ο Κύπριος Πρόεδρος και τι συζήτησε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρει ο κ. Αναστασιάδης, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, πληροφόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να αποστείλει δύναμη των Σωμάτων Ασφαλείας για την προστασία των συνόρων της Ελλάδας που ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης. «Πρόταση που έγινε αποδεκτή» τονίζει ο Κύπριος Πρόεδρος.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι υπήρξε μεταξύ τους συμφωνία για τη στάση την οποία θα τηρήσουν από κοινού στην τηλεφωνική επικοινωνία που έχουν το απόγευμα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, εν όψει των συνομιλιών του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον κ. Μισέλ καθώς και με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ.