Πολιτική

Παυλόπουλος: η Τουρκία επιδίδεται σε στυγνό εμπόριο του ανθρώπινου πόνου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διπλό μήνυμα σε αυστηρούς τόνους προς Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Διπλό μήνυμα σε αυστηρούς τόνους προς Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση για την τραγωδία που βιώνουν πρόσφυγες και οι μετανάστες απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του Μακαριωτάτου Προέδρου και των Σεβασμιωτάτων Μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, με την ευκαιρία εορτασμού της Κυριακής της Ορθοδοξίας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Παυλόπουλος διεμήνυσε ότι «Δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να ευτελίζει τον άνθρωπο, γράφοντας αδίστακτα σελίδες μιας ανελέητης τραγωδίας. Πολύ δε περισσότερο δεν θα της επιτρέψουμε να γυρίσει στο αιματοβαμμένο παρελθόν της των αρχών του 20ου αιώνα, το οποίο θα την στιγματίζει διαρκώς, όσο δεν ζητάει μια συγγνώμη γι' αυτό και, ακόμη περισσότερο, όσο και σήμερα εμφανίζεται αμετανόητη, ως οιονεί νοσταλγός του».

Κατέστησε, επίσης, σαφές προς την Τουρκία ότι «για εμάς, τους Έλληνες, είναι ακριβώς η Ορθόδοξη Πίστη μας και ο Πολιτισμός μας, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός, που στους αγώνες για την υπεράσπιση του χειμαζόμενου Ανθρώπου, του Πρόσφυγα, του Μετανάστη, μας επιβάλλουν να στεκόμαστε απέναντι στο στυγνό εμπόριο του ανθρώπινου πόνου -τον οποίο εκείνη, εν πολλοίς, προκάλεσε και προκαλεί- και να υπερασπισθούμε τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου, κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο».

Απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους Εταίρους μας, τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει και εκείνη, κατά το πρωτογενές μάλιστα Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δείξει εμπράκτως την Αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα, επιβάλλοντας, όπου δει, και τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε εκείνους που δεν εκπληρώνουν τις δικές τους υποχρεώσεις Ανθρωπισμού και Αλληλεγγύης».

Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας και ο λαός μας έχουν εμπράκτως αποδείξει πόσο πιστοί παραμένουμε στις ως άνω αρχές της Ορθόδοξης Πίστης μας και, συνακόλουθα, του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, μέσα στη δίνη της τραγωδίας που βιώνουν οι Πρόσφυγες και οι Μετανάστες, θύματα του πολέμου και των ανελέητων ανισοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως σημείωσε «Έχουμε, ως Έλληνες, επιτελέσει στο ακέραιο την αποστολή μας απέναντι στον Άνθρωπο», και κατά τούτο έχουμε το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να διαμηνύουμε τα παραπάνω προς ΕΕ και Τουρκία, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, εξήρε την ενεργό παρουσία της Εκκλησίας στην επώδυνη κρίση του Προσφυγικού και του Μεταναστευτικού ζητήματος, τονίζοντας ότι παραδίδει, εμπράκτως, διδάγματα Ανθρωπισμού αλλά και διδάγματα υπεράσπισης της Πατρίδας και του Λαού μας απέναντι σ' εκείνους οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι αδιστάκτως τον ανθρώπινο πόνο, επιβουλεύονται, ευθέως και απροκαλύπτως, τον Τόπο μας. Είπε δε, ότι η στάση αυτή της Τουρκίας οφείλεται, αποκλειστικώς, στην άφρονα τακτική της πολιτικής της ηγεσίας, αφού δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στην θρησκεία της- τουλάχιστον κατά την επίσημη εκδοχή της- ούτε καν στα βαθύτερα αισθήματα του τουρκικού λαού.

Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε και στην γενναία προσφορά της Εκκλησίας κατά την μακρά διάρκεια της πρόσφατης βαθιάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, που έπληξε την Χώρα μας, επισημαίνοντας τον ρόλο της και την συμβολή της στη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού μας ιστού και υπογράμμισε πόσο ευεργετική υπήρξε, τουλάχιστον από τις απαρχές του Νεώτερου Ελληνικού Κράτους, για τον Λαό και το Έθνος μας η αγαστή συμπόρευση Πολιτείας και Εκκλησίας στους μεγάλους μας αγώνες υπέρ της Πατρίδας καθώς και σε κρίσιμες στιγμές.

Στη συνέχεια, ο κ. Παυλόπουλος ευχαρίστησε την Θεία Πρόνοια, διότι του παρέχει την δυνατότητα να αποχαιρετίσει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, καθώς και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος με την λήξη της θητείας του ως Προέδρου της Δημοκρατίας, εορτάζοντας μαζί τους, κατά την φετινή Κυριακή της Ορθοδοξίας, την Θριαμβική Εορτή της Αναστήλωσης των Ιερών Εικόνων.

Όπως επισήμανε ο κ. Παυλόπουλος «Η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι Θριαμβική, κυριολεκτικώς, Εορτή διότι συμβολίζει και νοηματοδοτεί τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Τον θρίαμβο εκείνον, ο οποίος θεμελιώθηκε στην Αναστήλωση των Ιερών Εικόνων για να θυμίζει, στο διηνεκές, την αναστήλωση των συμβόλων της Ορθόδοξης Πίστης μας».

Στο σημείο αυτό υπενθύμισε, ότι «το μεγαλείο της Ορθόδοξης Πίστης μας έγκειται, πρωτίστως, στο ότι όχι μόνον απευθύνεται κατ' εξοχήν στον Άνθρωπο, στον κάθε Άνθρωπο, αλλά και το βαθύτερο νόημά της αναλύεται στο ότι οδηγεί, εξ ορισμού, προς την τελείωση του Ανθρώπου κατά τον προορισμό του. Ήτοι στο να καταστεί ο Άνθρωπος, όσο αυτό είναι δυνατό, εικόνα και ομοίωση του Δημιουργού του, ακολουθώντας τον ανηφορικό δρόμο του «καλού καγαθού».

Επιπλέον, τόνισε ότι «το μεγαλείο της Ορθόδοξης Πίστης μας, με έρεισμα την αυθεντική και ανόθευτη Χριστιανική Διδασκαλία, έγκειται και στο ότι είναι αντίθετη με κάθε έννοια προσηλυτισμού, πολύ δε περισσότερο με κάθε έννοια διεκδίκησης μοναδικότητας και επιχείρησης επιβολής. Είναι, όλως αντιθέτως, η Πίστη της Θρησκευτικής Ελευθερίας, με την έννοια ότι, όπως εξέθεσα, απευθύνεται σε κάθε Άνθρωπο, πιστό και μη πιστό, καλώντας τον να την γνωρίσει σε βάθος και ξεκαθαρίζοντας πώς και αν ακόμη, εν τέλει, την απορρίψει, και πάλι η Ορθόδοξη Εκκλησία θα είναι πάντα εν εγρηγόρσει για να του συμπαρασταθεί, όταν χειμάζεται».

Μάλιστα, υποστήριξε, ότι αυτή η θεμελιώδης παράμετρος της Ορθόδοξης Πίστης μας αποκτά στις μέρες μας, στις μέρες της βαθιάς κρίσης και ιδίως στην ευρύτερη περιοχή μας, ιδιαίτερο νόημα. «Ένα νόημα που ακτινοβολεί πέρα από τα σύνορά μας και που αναδεικνύει ποια είναι η Ελλάδα, ποιος είναι ο Λαός μας και το Έθνος μας, με αποδέκτες την Διεθνή Κοινότητα και κυρίως την Ευρωπαϊκή μας Οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση» παρατήρησε και πρόσθεσε ότι «Η Ορθόδοξη Πίστη των Ελλήνων στηρίζει με σθένος τον τρίτο πυλώνα του κοινού μας Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, τον πυλώνα ο οποίος βασίζεται στην ανθρωποκεντρική και ανθρωπιστική Χριστιανική Διδασκαλία. Τον πυλώνα εκείνον, ο οποίος συμβολίζει το ότι ο κοινός μας Ευρωπαϊκός Πολιτισμός δείχνει τον δρόμο για το πώς η Ευρωπαϊκή μας Οικογένεια έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο που υπερβαίνει τους Λαούς της και αποκτά πλανητικές διαστάσεις, προκειμένου να συμπαρασταθεί στον χειμαζόμενο Άνθρωπο απανταχού της Γης και, αυτοθρόως, να υπερασπισθεί, urbi et orbi, τις αρχές της Ειρήνης, της Δημοκρατίας, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Δικαιοσύνης, κατ' εξοχήν δε της Κοινωνικής Δικαιοσύνης».

Κλείνοντας ο κ. Παυλόπουλος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, καθώς και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος για την συμπόρευσή τους κατά την διάρκεια της θητείας του, με πλήρη σεβασμό των αμοιβαίων τους ρόλων, σημείωσε ότι η συμπόρευσή τους αυτή θα συνεχισθεί και μετά την λήξη της θητείας του, υπό την ιδιότητά του ως Έλληνα Ορθόδοξου Χριστιανού και τέλος ευχήθηκε ο Πανάγαθος Θεός να τους στηρίζει και να τους ενδυναμώνει κατά την εκπλήρωση της Ιερής Αποστολής τους.