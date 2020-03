Πολιτική

Διαγραφή του Διαμαντή Καρασούλα από την ΝΔ

Εμπρακτη αποδοκιμασία των απόψεων του μέχρι σήμερα στελέχους της γαλάζιας παράταξης, με απόφαση του Γραμματέα του κόμματος.

Με απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Γιώργου Στεργίου διαγράφεται από μέλος της Νέας Δημοκρατίας ο Διαμαντής Καρασούλης.

Για το θέμα, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Γιώργος Στεργίου έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η κυβέρνηση με μέτρο, σύνεση και αποφασιστικότητα προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν με δηλώσεις ή πράξεις να υπονομεύσει την εθνική προσπάθεια."

To στέλεχος της ΝΔ πανηγύριζε μετά την παράδοση στην πυρά του σχολείου της προσφυγικής δομής «One Happy Family», στην Λέσβο. Ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΝΟΔΕ Ηλείας, Διαμαντής Καρασούλας, σχολίασε σε ανάρτηση του ότι πρόκειται για «one happy night» (μτφ. μια χαρούμενη βραδιά), σχόλιο που συνόδευσε και με... καρδούλα! Όταν έτερος χρήστης των social media του απάντησε "χαίρεστε με την καταστροφή, τόσο άθλιοι γίνατε", αυτός του έγραψε "όχι και καταστροφή. Αυτό ειναι πιό ειδυλλιακό και από ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη". Ο Δ. Καρασούλας υπήρξε πρώην υπεύθυνος της νεολαίας του ΛΑΟΣ, ο οποίος αργότερα προσχώρησε στους Ανεξάρτητους Έλληνες, προτού μετακινηθεί στη ΝΔ. Μετά απο τον θόρυβο που προκλήθηκε από τη στάση του, το στέλεχος της ΝΔ, αφαίρεσε τις εν λόγω αναρτήσεις από τα social media.