Κορονοϊός: τα νέα προληπτικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση

Ανακοινώσεις απο τον Σωτήρη Τσιόδρα για εκδρομές, συνέδρια, ΚΑΠΗ. Τι θα γίνει με τα σχολεία. Μέτρα για την στήριξη επιχειρήσεων. Αυξήθηκαν τα κρούσματα στην χώρα.

Σειρά νέων προληπτικών μέτρων ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, με εφαρμογή σε όλη την χώρα, ενώ συνεχίζεται η ισχύς των περιοριστικών μετρων σε Ηλεία, Αχαϊα και Ζάκυνθο.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό, Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, επιβάλλεται:

Αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ σε όλη την χώρα για 4 εβδομάδες

Αναστολή συνεδριακών εκδηλώσεων σε όλη την χώρ για 4 εβδομάδες

Αναστολή σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό της Ελλάδας για 2 εβδομάδες

Διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων και αγώνων, σε όλη την χώα, κεκλεισμένων των θυρών, για 2 εβδομάδες.

Ακόμη, όπως ανακοινώθηκε δεν θα υπάρξει γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων στην χώρα, αλλά κλείσιμο σχολείων ανά περιοχή και κατά περίπτωση με απόφαση του ΕΟΔΥ.

Τα εν λόγω μέτρα θα επαναξιολογηθούν λίγο πριν την λήξη της περιόδου ισχύος τους, επεσήμανε ο κ. Τσίοδρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε επτά νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας. Έτσι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην επικράτεια ανέρχεται σε 73.

Τα έξι από αυτά τα κρούσματα, όπως ανέφερε, σχετίζονται με άλλα ήδη επιβεβαιωμένα κρούσματα και προέκυψαν μετά από ιχνηλάτηση, ενώ το έβδομο δεν έχει σχέση με όσα έχουν ήδη εμφανιστεί και ιχνηλατείται.

Ο κ. Τσιόδρας είπε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και ανέφερε ότι ο ιός εξακολουθεί να μεταδίδεται ταχύτατα καθώς ήδη έχει ανιχνευθεί σε πάνω από 100 χώρες με 106.000 κρούσματα.

Εν τω μεταξύ, αύριο, Δευτέρα, στις 12:30 θα ανακοινωθεί από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η πρώτη δέσμη οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορονοϊού.