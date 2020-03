Κόσμος

Αυστρία: Νεκροί από χιονοστιβάδα

Τα θύματα είχαν πάει για πεζοπορία στα χιονισμένα βουνά.

(φωτογραφία αρχείου)

Πέντε άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από χιονοστιβάδα στην περιοχή Ντάχσταϊν, ανακοίνωσε η αυστριακή Αστυνομία.

Τα θύματα, που φέρονται να ήταν Αυστριακοί, είχαν πάει για πεζοπορία με χιονοπέδιλα. Σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Αστυνομίας, τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Το δίκτυο ORF ανέφερε πάντως στην ιστοσελίδα του, ότι πρόκειται για πέντε νέους από την Δημοκρατία της Τσεχίας.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων ολοκληρώθηκαν και δεν βρέθηκαν άλλα θύματα, πρόσθεσε η Αστυνομία.