Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε σπείρα που “χτυπούσε” σταθμευμένα αυτοκίνητα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών στα νότια προάστια της Αττικής.

Συνελήφθησαν, στη Βουλιαγμένη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο άνδρες 38 και 39 ετών, καθώς και μια 28χρονη, επειδή, λίγο νωρίτερα είχαν διαρρήξει σταθμευμένο όχημα στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και το Τμήμα Ασφαλείας Λαυρεωτικής, οι δράστες, από τις αρχές του χρόνου, είχαν συστήσει σπείρα. Έως τώρα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν εξιχνιαστεί 27 περιπτώσεις διαρρήξεων - κλοπών από σταθμευμένα οχήματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας πρωινές ώρες πήγαιναν με αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας τους ή ενοικιαζόμενο, στο παραλιακό μέτωπο των νοτίων προαστίων, από την περιοχή της Βούλας μέχρι το Λαύριο, όπου εντόπιζαν σταθμευμένα αυτοκίνητα και αφού έσπαγαν κάποιο τζάμι ή παραβίαζαν την κλειδαριά, αφαιρούσαν χρήματα, τσάντες, είδη ρουχισμού, ηλεκτρονικές συσκευές, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο βαλίτσες με διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλα παρόμοια αδικήματα.