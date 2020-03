Κοινωνία

Είχε κρύψει το όπιο μέσα σε... σπρέι (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ευφάνταστη κρυψώνα του, δεν τον γλίτωσε από την «φάκα» της Αστυνομίας.

Στα χέρια της αστυνομίας, έπεσε ένας 46χρονος αλλοδαπός, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα πέριξ της ΑΣΟΕΕ.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα οπίου βάρους -189,8- γραμμαρίων

-14- οπιοειδή δισκία

μεταλλικό σπρέι με βιδωτό πάτο, διαμορφωμένο σε κρύπτη απόκρυψης-μεταφοράς ναρκωτικών

-2- κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.