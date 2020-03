Αθλητικά

Τουρκία: Με στρατιωτικές παραλλαγές οι ποδοσφαιριστές της Ρίζεσπορ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι παίκτες της Ρίζεσπορ βγήκαν στη σέντρα, φορώντας στρατιωτικά τζάκετ και μπερέδες, ενώ έψαλαν τον εθνικό ύμνο.

Την στήριξή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ερντογάν στη βόρεια Συρία εξέφρασαν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της Ρίζεσπορ στον αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος κόντρα στην Αλάνιασπορ.

Η 11άδα της γηπεδούχου ομάδας και ο νέος προπονητής βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας στρατιωτικές παραλλαγές και μπερέδες, ενώ πριν από τη σέντρα έψαλαν τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Αλάνιασπορ αγωνίζονται τρεις Έλληνες, οι Μπακασέτας, Τζαβέλλας και Σιώπης. Ο τελευταίος ήταν εκτός αποστολής.

???? Caykur Rizespor Baskan? Hasan Kartal, Teknik Direktor Unal Karaman ve oyuncular, askeri kamuflaj, parka ve bere esliginde seremoniye c?kt? ve Istiklal Mars?'na eslik etti. #SuperLig pic.twitter.com/PDc4ZOe3HF — beIN SPORTS Turkiye (@beINSPORTS_TR) March 8, 2020