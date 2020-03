Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Με τα καμώματα του Μαρτίου θα κυλήσει και η Δευτέρα. Οδηγίες από ειδικούς προς τους καλλιεργητές.

Ο αλλοπρόσαλλος Μάρτιος θα συνεχίσει λίγο-πολύ μέχρι και την Δευτέρα τα καιρικά καμώματά του, αλλά από την Τρίτη και μετά ηρεμεί.

Την Δευτέρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, ισχυρότερες στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Αιγαίου και μέχρι το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, στις Σποράδες και αργότερα σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βουνά της Θράκης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -2 έως 17 βαθμούς και νοτιότερα από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι στα δυτικά, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι, 6-7 μποφόρ, που θα γυρίσουν σε βοριάδες.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την Σηψηρριζία στη φιστικιά. Ενώ η φιστικιά είναι πολύ ευαίσθητη, η τσικουδιά είναι μερικώς ανεκτική και έτσι περιορίζονται οι μεγάλες απώλειες. Η ασθένεια ευνοείται σε υγρά και κακοαποστραγγιζόμενα εδάφη. Παρατηρείται καχεκτική βλάστηση με φύλλα μικρά και χλωρωτικά, τα οποία πέφτουν γρήγορα. Μεμονωμένοι κλάδοι νεκρώνονται και το δένδρο τελικά ξεραίνεται. Στα νεαρά δένδρα η ασθένεια εξελίσσεται γρήγορα και οδηγεί σε αποπληξία.

Στις κεντρικές ρίζες παρατηρείται ξηρή σήψη. Συγκεκριμένα, ο φλοιός έχει σκούρο χρώμα και αποσπάται εύκολα. Όταν απομακρυνθεί, στην επιφάνεια του κεντρικού κυλίνδρου παρατηρούνται μυκηλιακές πλάκες με χρώμα λευκό ή λευκό λερωμένο και οσμή μανιταριού. Νέκρωση ριζών μπορεί να έχουμε και από νεροκράτημα, όμως σ’ αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν μυκηλιακές πλάκες, ο κεντρικός κύλινδρος είναι σχεδόν μαύρος και έχει οσμή βούρκου ή οινοπνεύματος.

Η καταπολέμηση της ασθένειας είναι πολύ δύσκολη, γιατί το παθογόνο βρίσκεται σε μεγάλο βάθος στο έδαφος και είναι προστατευμένο στο εσωτερικό των ριζών. Για την αντιμετώπιση της συνιστάται:

Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Καλή αποστράγγιση του εδάφους.

Εξαγωγή ριζών προηγούμενων φυτών και διετής καλλιέργεια με σιτηρά πριν την εγκατάσταση του νέου δενδρώνα.

Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου εδάφους.

Ακόμη, στις θέσεις που έχουμε απώλεια από σηψηρριζία, απαιτείται εκρίζωση σε βάθος με απομάκρυνση και κάψιμο όλων των ριζών και απολύμανση του λάκκου. Αν δεν είναι δυνατή η απολύμανση, θα πρέπει να μην φυτευτεί άλλο δένδρο για τουλάχιστον δύο χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

