Οικονομία

ΠΟΜΙΔΑ: προτάσεις για την πλατφόρμα διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την ικανοποίηση της για τη διαδικασία και προτείνει λύσεις τη διόρθωση αδυναμιών που οδηγούν στην ταλαιπωρία των πολιτών.

Σε ανακοίνωση της σχετικά με την πλατφόρμα διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων, εκφράζει την ικανοποίηση της για τη λειτουργικότητα και τη φιλικότητα στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας, αλλά επισημαίνει ότι υπάρχουν διορθώσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω αυτής και προτείνει λύσεις για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ:

Ψηφίστηκε την Πέμπτη 5.3 στη Βουλή και οδεύει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το σ.ν. του ΥΠΕΣ, με το άρθρο 21 του οποίου διαγράφονται και οι οφειλές δημοτικών τελών ακινήτων που είχαν βεβαιωθεί λόγω δήλωσης διαφορών εμβαδών κατά τη διαδικασία παροχής βεβαίωσης ΤΑΠ για μεταβίβαση ακινήτου (πωλήσεις, γον. παροχές, αποδοχές κληρονομιάς κλπ.).

Θετικότατες εντυπώσεις έχει αφήσει στους πολίτες η διαλειτουργικότητα και φιλικότητα στη χρήση της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για τη δήλωση διόρθωσης των Τ.Μ. των ακινήτων τους, που είναι βασισμένη στην πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για τη διαγραφή των αναδρομικών οφειλών προς τους ΟΤΑ. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν διορθώσεις οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω αυτής, με αποτέλεσμα ο πολίτης να πρέπει να ταλαιπωρηθεί στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου Δήμου. Γι΄αυτό προτείνουμε κάθε πολίτης να μπορεί μέσα από την πλατφόρμα αυτή επιπλέον:

Να διορθώσει τα τετραγωνικά κοινόχρηστης παροχής πολυκατοικίας, που δεν απεικονίζονται στο Ε9, δηλώνοντας ότι είναι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.

Να δηλώσει την αλλαγή χρήσης του ακινήτου του, όπως προβλέπει ο νόμος, από επαγγελματική σε κατοικία και αντίστροφα, κάτι που είναι δυνατόν στην πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων και άλλων Δήμων, αλλά δεν προβλέπεται στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ.

Να δηλώσει μείωση του εμβαδού του ακινήτου του, αναφέροντας πως τεκμηριώνεται αυτή.

Να δηλώσει τα εμβαδά επιφανειών βοηθητικών χώρων πολυκατοικιών (αποθηκών, πάρκιν κλπ.) που ηλεκτροδοτούνται από την κοινόχρηστη παροχή πολυκατοικίας, είτε οι επιφάνειες αυτές δεν προσμετρούνται, είτε έχουν ήδη προσμετρηθεί στη συνολική επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων και καταβάλλονται, για αυτές, τέλη και φόρος μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς όμως χρέωση ΤΑΠ.

Για να διευκολυνθεί η μαζική συμμετοχή των πολιτών και να διευρυνθεί η επιτυχία του μέτρου υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει στο ΥΠΕΣ και την ΚΕΔΕ:

Την άμεση προσθήκη των παραπάνω δυνατοτήτων στην πλατφόρμα δηλώσεων,

Την άμεση λειτουργεία τηλεφωνικού και διαδικτυακού HELP DESK για την απάντηση των αναρίθμητων ερωτημάτων των πολιτών,

Τη γνωστοποίηση της ρύθμισης αυτής και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της πλατφόρμας δηλώσεων, και στον τελευταίο ιδιοκτήτη της χώρας και του απόδημου ελληνισμού, με την άμεση αποστολή ενημερωτικών emails από την ΑΑΔΕ προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων - κατόχους ΑΦΜ της χώρας και τους φοροτεχνικούς τους,

Τέλος την αναπόφευκτη παράταση της προθεσμίας δήλωσης μέχρι την 30.6.2020, μια και όλοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι η ισχύουσα προθεσμία της 31ης Μαρτίου, και μάλιστα μέσα στη σημερινή πολλαπλά δυσχερή συγκυρία, είναι απόλυτα ανεπαρκής για την ενημέρωση και έγκαιρη συμμετοχή τόσων εκατομμυρίων ενδιαφερομένων στο τεράστιο αυτό εγχείρημα!!!