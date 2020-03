Κόσμος

Ερντογάν: Ελλάδα, άνοιξε τα σύνορά σου!

Νέο προκλητικό σόου από τον Τούρκο Πρόεδρο στη διάρκεια εκδήλωσης στην Κωνσταντινούπολη.

Μήνυμα στην Ελλάδα να ανοίξει τα σύνορα στον Έβρο, για να περάσουν οι μετανάστες, έστειλε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύοντας ταυτόχρονα βολές κατά της χώρας μας για τη διαχείριση του μεταναστευτικού/προσφυγικού.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας, στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί στην ένταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν εκεί. Θα περάσουν και θα πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί ανησυχείς; Έι Ελλάδα, σε καλώ να ανοίξεις κι εσύ τα σύνορά σου και θα απαλλαγείς από αυτό το βάρος. Άσε τους να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άλλη διέξοδος δεν υπάρχει».

Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν δίστασε να κατηγορήσει τους Έλληνες για… απάνθρωπη συμπεριφορά σε βάρος μεταναστών/προσφύγων, επαναλαμβάνοντας τα fake news για νεκρούς μετανάστες στα σύνορα, υποστηρίζοντας πως «η Δύση σιωπά».

Χρησιμοποίησε μάλιστα και τον εγγονό του, λέγοντας πως του έδειξε ένα παιδάκι που περπατούσε στα σύνορα, παράλληλα με τον φράχτη. «Του είπα “Βλέπεις; Όπως εσύ, πέφτει και ξανασηκώνεται. Για να σωθεί από τους κακούς”. Και με ρώτησε “Είναι κακοί;”. “Ναι, είναι κακοί”, του απάντησα».

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταβαίνει τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους σχετικά με το Μεταναστευτικό/Προσφυγικό και εξέφρασε την ελπίδα να επιστρέψει με θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία δεν έλαβε την αναμενόμενη υποστήριξη από την διεθνή κοινότητα στο ζήτημα αυτό.