ΕΛΑΣ: περισσότερες από 10000 συλλήψεις τον Φεβρουάριο!

Το ίδιο χρονικό διάστημα εξαρθρώθηκαν 25 εγκληματικά κυκλώματα. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία.

Η Ελληνική Αστυνομία, σε ανακοίνωση της για τη δραστηριότητα των υπηρεσιών της, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας κατά τον μήνα Φεβρουάριο, αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν 10.170 συλλήψεις και συγκεκριμένα:

816 για κλοπές – διαρρήξεις,

112 για ληστείες,

1.270 για ναρκωτικά,

95 για απάτες-πλαστογραφίες,

10 για ανθρωποκτονία.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν 25 εξαρθρώσεις εγκληματικών κυκλωμάτων, από τα οποία:

8 για κλοπές – διαρρήξεις,

7 για ναρκωτικά,

4 για ληστείες και

2 για απάτη.

Επίσης, έγιναν 3.152 εξιχνιάσεις εγκλημάτων, από τα οποία:

1.088 για κλοπές – διαρρήξεις,

148 για ληστείες,

689 για ναρκωτικά.

Ενώ κατασχέθηκαν, ενδεικτικά:

Κάνναβη: 1.039 κιλά και 252 γραμμάρια περίπου

Ηρωίνη: 24 κιλά και 982 γραμμάρια περίπου

Κοκαΐνη: 3 κιλά και 263 γραμμάρια περίπου

Δενδρύλλια κάνναβης: 603

Δισκία ναρκωτικών: 1.243

Χρηματικό ποσό: 138.040 ευρώ περίπου

Μαχαίρια, γκλοπ κ.λπ.: 246

Κυνηγετικά όπλα: 95

Υποπολυβόλα-πολεμικά τυφέκια, πιστόλια-περίστροφα, replica, κρότου κ.λπ.: 74

Φυσίγγια, σφαιρίδια κ.λπ.: 359.724

Είδη λαθρεμπορίου (καπνός και τσιγάρα): 42.566 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και περίπου 39 κιλά και 501 πακέτα λαθραίου καπνού.

Είδη παρεμπορίου: 22.314