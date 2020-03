Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκτακτα μέτρα από το Δήμο Αθηναίων

Κλείνουν και οι Λέσχες Φιλίας του Δήμου. Τι θα γίνει με τα γυμναστήρια και τα κολυμβητήρια.

Ο Δήμος Αθηναίων, μετά τις σημερινές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, ανακοίνωσε πώς από αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου και για τέσσερις εβδομάδες οι Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι υπηρεσίες του Δήμου ακολουθώντας τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχουν προετοιμαστεί για την αντιμετώπιση με οργανωμένο σχέδιο κάθε ανάγκης που προκύπτει σε σχέση με τον κορονοϊό.

Απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους ευθύνης του Δήμου Αθηναίων θα γίνονται άμεσα όταν και όπου αυτό προβλέπεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Με τον πλέον αυστηρό τρόπο τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, γυμναστήρια, στα τέσσερα κολυμβητήρια του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Σεράφειο, Κολοκυνθούς, Γκράβα, Γουδή) αλλά και όπου αλλού χρειάζεται.

Ειδικά στα κολυμβητήρια, διασφαλίζεται απολύτως η ποιότητα του νερού, το σύστημα ανακυκλοφορίας του, η αναγκαία απολύμανση αλλά και η σχολαστική καθαριότητα των χώρων. Πέραν αυτών που ισχύουν ανεξάρτητα από το πρόβλημα του κορονοϊού, γίνονται πλέον πιο τακτικοί οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του νερού και συγκεκριμένα δυο φορές την εβδομάδα. Επίσης διπλασιάζονται οι ώρες εργασίας των συνεργείων καθαρισμού ώστε να γίνεται ακόμα πιο εντατικά τόσο ο καθαρισμός όσο και η απολύμανση.

Παράλληλα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα στις υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα όπου εξυπηρετείται το κοινό.

Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε συστηματική συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ και όλους τους συναρμόδιους φορείς και σε διαρκή εγρήγορση ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.